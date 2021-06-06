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Великобритания призывает вакцинировать весь мир до конца 2022 года

Briti peaminister Boris Johnson saab teise doosi AstraZeneca koroonavaktsiini 3. juuni 2021. ФОТО: Reuters/ScanPix

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров стран «Большой семерки» осуществить вакцинацию населения во всем мире к концу 2022 года, передает Belfast Telegraph.

«Я призываю своих коллег-лидеров G7 присоединиться к нам, чтобы положить конец этой ужасной пандемии <...> Вакцинация всего мира к концу следующего года станет величайшим достижением в истории медицины», — сказал он.

По его словам, борьба с COVID-19 является величайшей задачей послевоенной эпохи, и именно лидерам G7 необходимо возглавить «глобальное восстановление».

Так, Джонсон намерен поднять данный вопрос на следующей неделе, когда G7 будет проводить очередную сессию под председательством Великобритании.

Во время предстоящей встречи премьер-министр также рассчитывает обсудить необходимость увеличения производства вакцин от COVID-19, попытается договориться о снижении барьеров для международного распространения этих вакцин и об увеличении обмена избыточных доз с развивающимися странами через инициативу COVAX.

Лидеры стран G7 намерены провести встречу в Великобритании с 11-13 июня. Мероприятие пройдет в курортном городке Карбис-Бэй на юго-западе Англии. В качестве гостей к лидерам стран «Большой семерки» присоединятся руководители Австралии, Индии и Южной Кореи.

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