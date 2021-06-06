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В Таллинне начало работу морское такси

Meretakso Gundel. ФОТО: Meretakso

В свой первый летний рейс в субботу, 5 июня, отправилось морское такси Gundel, которое будет совершать регулярные рейсы на остров Аэгна и в столичный район Пирита.

Морское такси Gundel представляет собой восьмиметровое алюминиевое судно, которое берет на борт 12 пассажиров, передает Rus.ERR.

По субботам и воскресеньям судно будет совершать одну поездку из порта Леннусадам на Аэгна и обратно, и одну по маршруту Леннусадам-Пирита-Леннусадам.

В случае хорошей погоды и востребованности оператор готов график уплотнить.

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