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  • ДТП: Toyota Land Cruiser съехал в придорожную канаву

ДТП: Toyota Land Cruiser съехал в придорожную канаву

Võru kiirabi. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В субботу вечером в Вырумаа произошло ДТП: машина на повороте не удержалась на дороге и съехала в кювет. Пассажир был доставлен в больницу, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Авария произошла в 20:51 в селе Праакмани на 21-м километре дороги Вилусте-Линдора, где 18-летняя женщина, управлявшая Toyota Land Cruiser, не справилась с управлением на крутом правом повороте направо и съехала на левую обочину.

53-летний мужчина, находившийся в автомобиле, был доставлен в Лыуна-Эстонскую больницу.

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