ДТП: Toyota Land Cruiser съехал в придорожную канаву
В субботу вечером в Вырумаа произошло ДТП: машина на повороте не удержалась на дороге и съехала в кювет. Пассажир был доставлен в больницу, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В субботу вечером в Вырумаа произошло ДТП: машина на повороте не удержалась на дороге и съехала в кювет. Пассажир был доставлен в больницу, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Авария произошла в 20:51 в селе Праакмани на 21-м километре дороги Вилусте-Линдора, где 18-летняя женщина, управлявшая Toyota Land Cruiser, не справилась с управлением на крутом правом повороте направо и съехала на левую обочину.
53-летний мужчина, находившийся в автомобиле, был доставлен в Лыуна-Эстонскую больницу.