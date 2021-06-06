В перевернувшемся BMW пострадали три человека

После поворота автомобиль BMW 525D потерял управляемость на прямом участке дороги и съехал с дороги в кювет на левой обочине, где перевернулся через крышу.

Находившихся в машине 29-летнего и 26-летнего мужчин доставили в клинику Тартуского университета, 23-летнему мужчине была оказана помощь на месте происшествия. Пока неизвестно, кто был за рулем в момент аварии.

