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  • В перевернувшемся BMW пострадали три человека
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В перевернувшемся BMW пострадали три человека

Логотип BMW. ФОТО: Sander Ilvest

В субботу незадолго до полуночи на 7-м километре шоссе Пуурмани - Ясса - Тырве в волости Пыльтсамаа Йыгеваского уезда произошло дорожно-транспортное происшествие, пишет Tartu Postimees.

После поворота автомобиль BMW 525D потерял управляемость на прямом участке дороги и съехал с дороги в кювет на левой обочине, где перевернулся через крышу.

Находившихся в машине 29-летнего и 26-летнего мужчин доставили в клинику Тартуского университета, 23-летнему мужчине была оказана помощь на месте происшествия. Пока неизвестно, кто был за рулем в момент аварии.

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