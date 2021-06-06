В рейтинг самых влиятельных бизнесменов Эстонии вошло немало русскоязычных
В конце мая издание Äripäev опубликовало ТОП-500 самых влиятельных бизнесменов Эстонии, в который вошли 38 русских имен, пишет DV.ee.
В конце мая издание Äripäev опубликовало ТОП-500 самых влиятельных бизнесменов Эстонии, в который вошли 38 русских имен, пишет DV.ee.
Из русскоязычных предпринимателей самое высокую позицию в ТОПе занимает Алексей Мюрисеп – член правления концерна Baltic Sea Bunkering, в который входят компании AS NT Marine (фрахт судов), NT Bunkering (бункеровка), порт Палдиски, Merktrans (морская и наземная логистика), Saurix Petrolium (продажа топлива) и ряд других компаний.
На втором месте (97 позиция в общем ТОПе) – присяжный адвокат и партнер адвокатского бюро TGS Baltic Леонид Толстов, на третьем (110) - председатель совета концерна MKJ Haldusgrupp Юрий Янчук, на четвертом Дмитрий Мялсон (MKJ Haldusgrupp AS, MSI Grupp AS, Betoneks AS), а замыкает пятерку Вероника Ивановская (BLRT Grupp AS, Elme AS, BLRT Era AS).
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