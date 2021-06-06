В рейтинг самых влиятельных бизнесменов Эстонии вошло немало русскоязычных

Из русскоязычных предпринимателей самое высокую позицию в ТОПе занимает Алексей Мюрисеп – член правления концерна Baltic Sea Bunkering, в который входят компании AS NT Marine (фрахт судов), NT Bunkering (бункеровка), порт Палдиски, Merktrans (морская и наземная логистика), Saurix Petrolium (продажа топлива) и ряд других компаний.