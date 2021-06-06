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Фото ⟩ Жители Венеции вышли на протесты против круизных лайнеров

Venice residents hold a protest to demand an end to cruise ships passing through the lagoon city, as the first cruise ship of the summer season departs from the Port of Venice, Italy, June 5, 2021. REUTERS/Manuel Silvestri TPX IMAGES OF THE DAY ФОТО: MANUEL SILVESTRI/Reuters

Жители Венеции вышли на протесты против круизных судов после того, как лайнер впервые за 17 месяцев причалил в городе, пишет The Guardian.

Корабль MSC Orchestra весом в 92 тонны собрал 650 пассажиров перед отправлением в Бари, на юге Италии, в субботу.

Венеция. ФОТО: ANDREA MEROLA/EPA

Протестующие против круизных судов в Венеции утверждают, что они были "обмануты" итальянским правительством, которое запретило огромным судам пришвартовываться у площади Святого Марка. Жители были застигнуты врасплох в четверг, когда круизный лайнер приплыл в город впервые с начала пандемии, несмотря на то, что правительство премьер-министра Марио Драги объявило, что судам будет запрещен заход в исторический центр.

Против этого запрета выступает движение "Si Grandi Navi" (Да большим кораблям), которое поддерживает тысячи людей в этом районе, работающие в круизной индустрии и которые остались без работы из-за пандемии.

Венеция.  ФОТО: ANDREA MEROLA/EPA

В конце марта правительство объявило, что круизным судам будет запрещено проходить мимо площади Святого Марка и причаливать в историческом центре. Планировалось, что корабли будут перенаправлены в промышленный порт Маргера, в то время как планировалось строительство нового круизного терминала. Указ был одобрен нижней палатой парламента в прошлом месяце, а министр культуры Дарио Франческини вновь заявил, что корабли "высотой с многоквартирные дома" больше не будут причаливать в Венеции.

Туристы снова начали заполнять узкие улочки Венеции после того, как в середине мая были ослаблены ограничения на поездки из-за коронавируса. До пандемии город принимал около 28 миллионов посетителей в год.

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