Фото ⟩ Жители Венеции вышли на протесты против круизных лайнеров

Корабль MSC Orchestra весом в 92 тонны собрал 650 пассажиров перед отправлением в Бари, на юге Италии, в субботу.

Венеция. ФОТО: ANDREA MEROLA/EPA

Протестующие против круизных судов в Венеции утверждают, что они были "обмануты" итальянским правительством, которое запретило огромным судам пришвартовываться у площади Святого Марка. Жители были застигнуты врасплох в четверг, когда круизный лайнер приплыл в город впервые с начала пандемии, несмотря на то, что правительство премьер-министра Марио Драги объявило, что судам будет запрещен заход в исторический центр.

Против этого запрета выступает движение "Si Grandi Navi" (Да большим кораблям), которое поддерживает тысячи людей в этом районе, работающие в круизной индустрии и которые остались без работы из-за пандемии.

Венеция. ФОТО: ANDREA MEROLA/EPA

В конце марта правительство объявило, что круизным судам будет запрещено проходить мимо площади Святого Марка и причаливать в историческом центре. Планировалось, что корабли будут перенаправлены в промышленный порт Маргера, в то время как планировалось строительство нового круизного терминала. Указ был одобрен нижней палатой парламента в прошлом месяце, а министр культуры Дарио Франческини вновь заявил, что корабли "высотой с многоквартирные дома" больше не будут причаливать в Венеции.