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  • Управа Пыхья-Таллинна выслушает проблемы жителей района в выездной конторе

Управа Пыхья-Таллинна выслушает проблемы жителей района в выездной конторе

Прием старейшины Пыхья-Таллинна на свежем воздухе ФОТО: Управа Пыхья-Таллинна

Завтра, 7 июня управа Пыхья-Таллинна будет ждать жителей района с предложениями и проблемами в выездной конторе возле магазина Kolde Selver.

Выездная контора призвана упростить общение с местными жителями, чтобы лучше понять их предпочтения и найти решение проблем. «Кому-то нравится общаться письменно, кому-то проще рассказывать о своих проблемах напрямую, лицом к лицу. Увы, ограничения из-за коронавируса значительно усложнили прямое общение», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Сейчас уровень заражений снизился, и работа на свежем воздухе помогает соблюсти меры предосторожности.

«Управа района стала организовывать выездные конторы в прошлом году, и местные жители хорошо приняли эту идею. Поэтому мы продолжим с приемами на свежем воздухе», - добавил старейшина района.

Управа Пыхья-Таллинна приглашает жителей района поделиться своими проблемами и предложениями в понедельник возле магазина Kolde Selver. Также вскоре выездные конторы будут работать и в других проходных местах - на углу улиц Паавли и Копли, а также возле пляжного дома на Штромке. Выездная контора управы Пыхья-Таллинна открыта:

  • 7 июня с 14 до 16 часов возле Kolde Selver (Сыле, 31)
  • 10 июня с 14 до 16 часов на углу улиц Паавли и Копли
  • 14 июня с 14 до 16 часов возле пляжного дома на Штромке

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