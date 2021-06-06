"Хотим ли мы избрать труса новым президентом Эстонии?"

Postimees напоминает, что в минувший вторник бывший премьер-министр, ныне спикер Рийгикогу Юри Ратас заявил, что не будет баллотироваться в президенты. «Теперь, когда он отказался, выяснилось, что нет ни одного кандидата. Как мы теперь поедем дальше?» - начал дискуссию Хыбемяги.

По словам Рууссаара, Ратас ведет забавную игру. В течение нескольких недель Ратас тянул с ответом на вопрос, выставит ли он свою кандидатуру. «Было интервью, в котором он сказал, что не является кандидатом в президенты. Это было неискренне, он никогда раньше не говорил, что не является кандидатом. Он всегда говорил, что на следующей неделе ответит, будет он баллотироваться или нет», - сказал Рууссаар.

«Кандидатов в президенты нет. Керсти Кальюлайд сказала, что если у нее будет достаточно поддержки, она готова баллотироваться. Тармо Соомере говорил, что если у него будет достаточно поддержки, он будет баллотироваться», - перечислил Рууссаар и добавил, что на этом всё.

"Но какого президента мы хотим? - спросил Игнар Фьюк. - Часто говорят, что Леннарт Мери жил в то время, когда был нужен президент, который знал, когда можно пожурить политиков. Но не упоминается, насколько он был умелым и компетентным».

«Неужели настало время, когда нам не нужен такой президент?» - задается вопросом Фьюк, имея в виду президента, который имел бы право голоса и авторитет среди других глав правительства.

Он напомнил о президентских выборах 2016 года, когда президент был избран по соглашению. По его словам, те выборы провалились именно потому, что никто не смог четко сформулировать, каким должен быть президент Эстонии.

«Мы снова оказались в ситуации, когда говоримо предварительных именах, но мы не хотим акцентировать внимание на том, что в сегодняшнем мире, где Эстония является «очень хорошим» восточным соседом, представляет собой президент Эстонии», - подчеркнул Фьюк.

«Выборы состоятся через два месяца, а у нас нет имен», - сказал Рууссаар. По его словам, возникает вопрос: нужен ли Эстонии вообще институт президентства?

По словам Хыбемяги, проблема в том, что на радио и в СМИ обсуждается, какой президент Эстонии нужен, но политический класс не участвует в дискуссии. «Политический класс исходит не из этого принципа, а из того, по какой кандидатуре возможно достичь соглашения в Рийгикогу, чтобы против него выступало достаточно мало людей», - сказал Хыбемяги, добавив, что такой человек и станет президентом Эстонии.

По словам Хыбемяги, именно эта проблема затрагивает политику всего мира: избирается кандидат, имени которого люди даже не знают, потому что у него нет харизмы.

«Чем меньше у вас индивидуальности, тем легче вам будет пройти сквозь сито: «Пожалуйста, вы станете президентом». Но на самом деле политический класс ищет президента», - сказал он.

По оценке Фьюка, политикам необходимо выбрать президента, подходящего для всех партий, но самое главное - выбрать человека, который лучше всего подходит для этой должности.

Хыбемяги напомнил своим коллегам-ведущим, что зерно по-прежнему в том, что после отказа Ратаса новых кандидатов нет. Политики повсюду говорят, что никто не осмеливается баллотироваться, потому что тот, кто первым высунет нос, по носу и получит.

«Те, кто боится такой причины - трусы. Должны ли мы избирать труса президентом Эстонии?» - спросил Фьюк. Айнар Рууссаар пошутил, что политикам стоит поискать будущего президента на соревнованиях Ironman.