EKRE утвердила своего кандидата на президентских выборах
Консервативная народная партия Эстонии на своем съезде, который прошел в Доме музыки и театра Пайде в воскресенье, утвердила Хенна Пыллуааса кандидатом в президенты, пишет Postimees.
Консервативная народная партия Эстонии на своем съезде, который прошел в Доме музыки и театра Пайде в воскресенье, утвердила Хенна Пыллуааса кандидатом в президенты, пишет Postimees.
Пеэтер Эрнитс объявил об одобрении кандидатуры Пыллуааса на своей странице в Facebook.
Президентские выборы состоятся в августе и сентябре. Если окажется невозможным избрать президента в Рийгикогу, будет созвана коллегия выборщиков.