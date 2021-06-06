Пн, 7.06.2021
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EKRE утвердила своего кандидата на президентских выборах

Henn Põlluaas. ФОТО: Tairo Lutter

Консервативная народная партия Эстонии на своем съезде, который прошел в Доме музыки и театра Пайде в воскресенье, утвердила Хенна Пыллуааса кандидатом в президенты, пишет Postimees.

Пеэтер Эрнитс объявил об одобрении кандидатуры Пыллуааса на своей странице в Facebook.

Президентские выборы состоятся в августе и сентябре. Если окажется невозможным избрать президента в Рийгикогу, будет созвана коллегия выборщиков.

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