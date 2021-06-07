«Около месяца назад парень вызвал мне такси, я села в машину, таксист оказался болтливым, — рассказывает Ульяна. — Посмотрев на указанный адрес, он сказал, что живет в соседнем со мной доме. Уже подъезжая к месту назначения, он вдруг предложил стать "моим папиком", я подумала, что он шутит, и посмеялась. Когда же машина остановилась и я дернула ручку, чтобы открыть дверь, она оказалась запертой».