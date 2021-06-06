Бывший американский президент Дональд Трамп впервые за долгое время выступил перед своими сторонниками и заявил, что Китай должен заплатить США и другим странам 10 трлн долларов за смерть людей и ущерб, нанесенный пандемией коронавируса. "Нам нужно всем вместе заявить, что Китай должен заплатить, должен! В добавок всем государством следует собраться и выставить Китаю счет на 10 трлн долларов, чтобы компенсировать ущерб, - и это, конечно, очень низкая цифра", - сказал Трамп во время конференции республиканцев в Северной Каролине.

Еще будучи президентом, Трамп неоднократно обвинял власти Китая в распространении Covid-19, он также постоянно называл заболевание "китайским вирусом". Многие заявляли, что таким образом глава Белого дома раздувает ксенофобские настроения.

В конце мая новый президент США Джо Байен поручил разведе активнее расследовать все версии происхождения Covid-19, включая теорию об утечке вируса из лаборатории в Китае. Байден сказал, что в разведывательном сообществе США мнения разделились: одни считают, что пандемия стала результатом несчастного случая в лаборатории, другие - что вирус появился в результате контакта человека с инфицированным животным.

"Сейчас все, даже так называемые враги, признают, что президент Трамп был прав, когда говорил, что кронавирус произошел из лаборатории в Ухане", - заявил Трамп.

Энтони Фаучи, главный советник президента Байдена по здравоохранению, ранее утверждал, что, по его мнению, вирус передался от животных человеку. Однако недавно он признал, что больше не уверен в естественном развитии Covid-19.

Первый круизный лайнер прибыл в Венецию с начала пандемии коронавируса - несмотря на запрет пребывания этих судов в историческом центре города. Лайнер MSC Orchestra заберет 650 человек для тура по Средиземному морю.

Для допуска на борт всем пассажирам необходимо предъявить негативный тест на коронавирус. В воскренье в Венеции планируются две демонстрации. Одна - со стороны экологических активистов, которые заявляют, что круизные корабли поднимают большие волны, размывающие фундамент исторического города. Вторую демонстрацию проведут сторонники возобновления туристического сезона.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал лидеров богатых стран мира завершить процесс вакцинации к концу 2022 года. Ожидается, что Джонсон заявит об этом на саммите Большой семерки, который начнется в британском Корнуэле в следующую пятницу. США, Франция, Германия, Италия и Япония уже определили, какое количество доз вакцины они направят для программы Covax, помогающей иммунизации бедных стран мира. Однако Великобритания и Канада все еще не объявили о своих планах по участию в этой программе.

В России за прошедшие сутки было выявлено 9 163 случая заражения коронавирусом, скончался 351 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В Москве за сутки Covid-19 заразилось 936 человек, лечятся от коронавируса более 266 тыс. пациентов. По официальным данным, с начала пандемии от коронавируса в России умерли 123 787 человек.

Как сообщает ТАСС, за последнюю неделю чиcло заболевших коронавирусом в России составило около 63 тыс. - это на 1,7% больше по сравнению с предыдущей неделей и самый высокий показатель с середины марта.

Американскую писательницу Наоми Вульф заблокировали в "Твиттере" за распространение дезинформации о коронавирусе.

Вульф, ставшая известной благодаря своей феминистской книге "Миф о красоте", опубликовала ряд необоснованных теорий о вакцине. В одном из сообщений писательница сравнила вакцину с "программной платформой, в которую можно загружать информацию", а доктора Этони Фаучи - с сатаной.