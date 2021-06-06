В дигирегистратуру поступит 20 000 номерков на вакцинацию от COVID-19

По мнению специалистов, и сейчас самое лучшее время забронировать время на введение первой дозы вакцины, чтобы к осени получить хорошую защиту от вируса.

Время вакцинации также можно забронировать на сайте или по государственной информационной линии 1247. Наряду с предложениями для работодателей Ида-Вирумаа проводить вакцинацию на рабочих местах с 14 июня такие предложения поступят и работодателям Харьюмаа.

Заинтересованные работодатели должны зарегистрироваться по адресу электронной почты info@haigekassa.ee. В других уездах вакцинация против COVID-19 будет доступна через рабочие места в конце июня.

Цели вакцинации против COVID-19 состоят в том, чтобы защитить группы риска, которые более склонны к заражению или которые могут быть более серьезно инфицированы COVID-19, предотвращать и сокращать связанные с COVID-19 заболевания и смерти, уменьшать бремя на здоровье и экономику и для обеспечения нормального функционирования общества.