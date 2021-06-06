Миллионы принимают лекарства, которые могут оставить их без антител после вакцинации от коронавируса
Джун Тательман недавно получила вторую дозу вакцины против Covid-19 от Pfizer, и ей уже представлялось окончание пандемии. Американка была рада, что вскоре сможет играть с внуками и вернуться к волонтерской деятельности. Через несколько месяцев, когда ее мужу исполнится 75 лет, даже подумывала устроить празднование в ресторане. Во время прогулки она встретила семейного врача, который за считанные секунды свел на нет ее радость, передает Postimees со ссылкой на CNN.