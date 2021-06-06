Принц Гарри и Меган объявили о рождении девочки
Принц и герцогиня Сассекская сообщили, что их дочь, которую назвали Лилибет, появилась на свет в пятницу и уже обживается в доме.
Принц и герцогиня Сассекская объявили о появлении на свет своего второго ребенка.
По словам родителей, дочь, которую назвали Лилибет, появилась на свет в пятницу и уже обживается в доме.
Лилибет "Лили" Диана Маунтбаттен-Виндзор родилась утром в пятницу в больнице в Санта-Барбаре, в Калифорнии.
В заявлении семьи говорится, что и мать и девочка чувствуют себя хорошо.
Второго ребенка принца и герцогини Сассекской решили назвать Лилибет в честь домашнего имени королевы Елизаветы II, прабабушки новорожденной.