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Принц и герцогиня Сассекская сообщили, что их дочь, которую назвали Лилибет, появилась на свет в пятницу и уже обживается в доме.

Принц и герцогиня Сассекская объявили о появлении на свет своего второго ребенка.

По словам родителей, дочь, которую назвали Лилибет, появилась на свет в пятницу и уже обживается в доме.

Лилибет "Лили" Диана Маунтбаттен-Виндзор родилась утром в пятницу в больнице в Санта-Барбаре, в Калифорнии.

В заявлении семьи говорится, что и мать и девочка чувствуют себя хорошо.