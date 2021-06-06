Галерея ⟩ В центре Таллинна из-за сбоя было нарушено трамвайное движение
Сегодня вечером сбой в работе воздушного провода частично остановил трамвайное движение на линиях 2 и 4 в центре Таллинна, пишет Postimees.
Сегодня вечером сбой в работе воздушного провода частично остановил трамвайное движение на линиях 2 и 4 в центре Таллинна, пишет Postimees.
По неизвестной причине на перекрестке Тартуского шоссе и Лаулупео вышел из строя воздушный провод, из-за чего остановилось движение трамваев на Тартуском шоссе.
Трамваи 2 и 4 по этой причине временно направлены в Кадриорг. К 20.30 трамвайное движение было восстановлено.