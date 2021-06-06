Внимание, водители ⟩ Департамент предупреждает об ограничениях движения в связи с ремонтными работами

Объезд по маршруту Пала – Ассиквере – Кяэпа – Ванассааре. Протяженность объездной дороги – 24 км.

В Вильяндимаа на шоссе Мудисте – Сууре-Яани – Вяндра начнутся дорожные работы на участке Сууре-Яани и Мудисте (0–7 км). На этом отрезке дороги есть ограничение скорости и регуляторы движения. Работы продлятся до 7 сентября.

В Вильяндимаа на шоссе Лооди – Нымме в деревне Интсу (3 км) участок дороги закрыт с 8 по 9 июня в связи с ремонтом водопропускных труб. Объезд организован через Синиаллику, Мяэлткюла и Лолу. Путь растягивается на 16 км.

В Ляэнемаа на участке шоссе Кейла – Хаапсалу между Кедика и Ору (54-62 км) с 9 по 19 часов будет закрыто одно направление движения и установлено ограничение скорости в связи с работами по восстановлению дорожного покрытия.

На шоссе Курессааре – Кихельконна – Веэре в Паевере (10–11 км) установлено ограничение скорости в связи с ремонтом водопропускной трубы. Ремонт водопропускной трубы продлится до 7 сентября.

На шоссе Ристи – Виртсу – Куйвасту – Курессааре, на участке между Кунингусте и Ратла (103-109 км), в связи с наземными работами до 16 июня установлено ограничение скорости.