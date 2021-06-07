В Таллинне велосипедист сбил пешехода и скрылся: полиция просит помощи очевидцев

Инцидент имел место около 20.30 на тротуаре возле здания по адресу Акадеэмия-теэ, 73. Велосипедист, личность которого пока не установлена, наехал на 58-летнюю женщину и скрылся. Пешеход был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.