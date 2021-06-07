Пн, 7.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Таллинне велосипедист сбил пешехода и скрылся: полиция просит помощи очевидцев

В Таллинне велосипедист сбил пешехода и скрылся: полиция просит помощи очевидцев

Скорая помощь. ФОТО: Tairo Lutter

В воскресенье, 6 июня, в Таллинне произошло ДТП с участием велосипедиста и пешехода. Пострадала 58-летняя женщина.

Инцидент имел место около 20.30 на тротуаре возле здания по адресу Акадеэмия-теэ, 73. Велосипедист, личность которого пока не установлена, наехал на 58-летнюю женщину и скрылся. Пешеход был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Стражи правопорядка призывают велосипедиста связаться с ними. Полиция также просит свидетелей происшествия позвонить по номеру 612 3000 или отправить электронное письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back