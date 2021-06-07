В Нымме произошла тройная авария, пятеро госпитализированы

«В 7:35 возле бульвара Вабадузе, 7с в Таллинне произошла цепная авария между BMW 320d, фургоном Peugeot Partner и VW Tiguan», - сообщила полиция в социальных сетях.

Согласно первоначальным данным, скорая помощь доставила в больницу 20-летнюю, 21-летнюю и 18-летнюю женщин. Позже полиция уточнила, что госпитализация потребовалась минимум пяти лицам.

По данным полиции, никто не получил серьезных травм. Повреждения автомобилей тоже оказались небольшими.