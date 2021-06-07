В Нымме произошла тройная авария, пятеро госпитализированы
В понедельник утром возле бульвара Вабадузе в Таллинне произошла цепная авария, в результате которой в больницу попали минимум пять человек.
В понедельник утром возле бульвара Вабадузе в Таллинне произошла цепная авария, в результате которой в больницу попали минимум пять человек.
«В 7:35 возле бульвара Вабадузе, 7с в Таллинне произошла цепная авария между BMW 320d, фургоном Peugeot Partner и VW Tiguan», - сообщила полиция в социальных сетях.
Согласно первоначальным данным, скорая помощь доставила в больницу 20-летнюю, 21-летнюю и 18-летнюю женщин. Позже полиция уточнила, что госпитализация потребовалась минимум пяти лицам.
По данным полиции, никто не получил серьезных травм. Повреждения автомобилей тоже оказались небольшими.
Движение на месте происшествия было нарушено. К 10:00 стало известно, что Volkswagen въехал сзади в BMW и Peugeot.