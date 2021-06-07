Головченко: Минск готов в суде отстаивать свои интересы в связи с инцидентом с Ryanair

"Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. Полагаю, мы сможем добиться компенсации всего нанесенного нам ущерба", - заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу.

По его словам, авиационные власти Белоруссии с самого начала обратились ко всем причастным сторонам с просьбой предоставить данные объективного контроля. "До сих пор ни одного такого документа в наш адрес не поступило. При этом все данные объективного контроля с белорусской стороны были немедленно направлены по установленным каналам в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) и ряд других европейских структур, которые занимаются авиационной безопасностью", - заверил Головченко.

"Западные политики требуют немедленного расследования ситуации с рейсом Ryanair. Мы тоже этого хотим, но это вопрос не к нам. Мы выступили на заседании совета ICAO, высказали свою позицию, но ICAO до сих пор не приступила к расследованию. Меня информировали, что комиссия пока не сформирована", - сказал премьер.

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Впоследствии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС решил ввести дополнительные персональные санкции в отношении белорусских лиц.