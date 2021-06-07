Дом Хопнера приглашает на курс «Фотосъемка дроном»
В Таллинне пройдет очередной курс фотосъемки, где речь пойдет о дронах как об инструменте фотографа и оператора. Участники фотокурса узнают, что именно делает особенными кадры, снятые на дрон.
В Таллинне пройдет очередной курс фотосъемки, где речь пойдет о дронах как об инструменте фотографа и оператора. Участники фотокурса узнают, что именно делает особенными кадры, снятые на дрон.
Они будут учиться по максимуму использовать камеру дрона для решения творческих задач, чтобы сделать неповторимые снимки. Лектор расскажет о моделях дронов, которые есть на рынке, необходимых и полезных настройках и режимах, полётах в помещениях и в условиях зимы. На занятиях будут рассмотрены вопросы, связанные с техникой безопасности и получением разрешения на полёты на территории Эстонии. Данный фотокурс будет полезен как для тех, у кого уже есть дрон, но он хочет узнать о нём больше, так и для тех, кто только собирается открыть для себя мир аэрофотографии. Теоретические занятия пройдут в каминном зале Дома Хопнера (Ратушная площадь 18, 3-й этаж).
Во время практической части участники курса попробуют разные настройки и режимы, проверят, какие датчики и для чего нужны, узнают, как взлетать, если недостаточно спутников. Помимо этого они разберутся в том, что делать в аварийных ситуациях. Практическая часть курса также будет проведена на территории Старого города. Обучение продлится два дня (19 июня c 12.00 до 15.00 и 20 июня с 17.00 до 20.00).
Лектор курса Ксения Шабанова профессионально занимается фотографией с 2008 года. Со снимком «Плодовое дерево» Ксения заняла 1-е место на самом крупном конкурсе фотографий с дрона в Эстонии «Kõrgelt 2017». За снимок «Silm» она была удостоена 1-го места на самом крупном конкурсе природной фотографии в Эстонии «Looduse Aasta Foto 2019». Ксения является призером и финалистом многих других известных фотоконкурсов. Ее фотография «Inimene, kes tahtis sügist peatada» вошла в книгу лучших природных фотографий «Loodusfoto Aastaraamat 2020».
Курс – платный. Дополнительная информация: www.hopnerimaja.eu, регистрация: ljagu.roman@gmail.com