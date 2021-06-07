Дом Хопнера приглашает на курс «Фотосъемка дроном»

Они будут учиться по максимуму использовать камеру дрона для решения творческих задач, чтобы сделать неповторимые снимки. Лектор расскажет о моделях дронов, которые есть на рынке, необходимых и полезных настройках и режимах, полётах в помещениях и в условиях зимы. На занятиях будут рассмотрены вопросы, связанные с техникой безопасности и получением разрешения на полёты на территории Эстонии. Данный фотокурс будет полезен как для тех, у кого уже есть дрон, но он хочет узнать о нём больше, так и для тех, кто только собирается открыть для себя мир аэрофотографии. Теоретические занятия пройдут в каминном зале Дома Хопнера (Ратушная площадь 18, 3-й этаж).