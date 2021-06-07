Суд Гааги начинает рассматривать по существу дело о сбитом МН17

Процесс начался 9 марта 2020 года. Сейчас в нем начнется новая фаза, которая последовала за первичной оценкой готовности самого дела к рассмотрению по сути.

Обвиняемыми по делу проходят граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. В процессе участвуют только адвокаты Пулатова. Они запрашивали дополнительные расследования, которые проводил следственный судья. Ддело Пулатова слушалось одновременно, но не совместно с тремя остальными обвиняемыми.

21 мая председательствующий судья Хендрик Стейнхаус сообщил, что суд может рассмотреть дело по сути за три дня - с 7 по 11 июня. «Обсуждение будет сосредоточено на трех вопросах: был ли МН17 сбит ракетой "Бук", был ли "Бук" запущен с поля недалеко от Первомайского и были ли к этому причастны обвиняемые. Суд будет обсуждать эти три вопроса, а также будет обсуждать большое количество документов, которые есть в деле»,- объявил он. При этом судья пояснил, что «судебная оценка будет дана только в день вынесения приговора».

7 июня суд рассмотрит процедурные вопросы 8 июня будут обсуждаться первый и второй вопросы, а на третий день - третий вопрос.

«Эта часть - возможная роль обвиняемых - будет наиболее объемной. Поэтому пятница, 11 июня, будет резервной», - сообщил Стэйнхаус.

Предполагается, что 17 и 18 июня выступит обвинение с последующей возможностью выступить защите Пулатова. Этот блок слушаний продлится до 9 июля. В сентябре обратиться к суду будет предоставлена возможность родственникам погибших.