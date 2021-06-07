Прирост заболеваемости COVID-19 в странах Балтии продолжает снижаться

Более тысячи новых случаев COVID-19 было зарегистрировано в странах Балтии 27 мая, когда суточный прирост составил 1054. С 28 мая число новых зараженных коронавирусом не поднимается выше одной тысячи.

В Литве за сутки зафиксировано наименьшее число новых случаев коронавируса с начала года - 84 заболевших, сообщает агентство BNS в понедельник со ссылкой на департамент статистики. Еще двое зараженных скончались.

За 14 дней средний уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. жителей республики составил 193 случая. Всего в Литве зарегистрировано 276 543 случая коронавируса, число жертв пандемии достигло 4309.

В Эстонии за сутки выявлено 37 новых случаев коронавируса, умер один заболевший, сообщил департамент здоровья. С начала пандемии в республике зарегистрировано 130 156 случаев COVID-19. Средняя суточная заболеваемость за 14 дней на 100 тыс. человек в Эстонии составила 111,9 случаев. Общее число жертв пандемии увеличилось до 1264.

Распространение COVID-19 в Эстонии продолжает уменьшаться. За прошлую неделю было выявлено 635 новых случаев заражения коронавирусом. В последний раз менее 700 новых случаев заражения за семь дней было зарегистрировано в конце октября прошлого года.

В Латвии за сутки подтверждено 76 новых случаев коронавируса, данных о смерти пациентов с COVID-19 не поступало, сообщает BNS со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей Латвии снизился за сутки до 201,2 случая. Общее число зараженных достигло 134 888, скончались 2413 больных COVID-19.