Автопарк каршеринга Bolt Drive расширился до 500 машин: стали доступны электромобили и фургоны

Также компания начала предлагать аренду фургонов и электромобилей.

Как сообщил директор подразделения Bolt Drive Лукас Юла, статистика поездок за месяц показывает, что услугой каршеринга чаще всего пользуются для поездок на короткие расстояния. В среднем автомобиль арендуется на 90 минут, за которые преодолевается 16 километров.

Автопарк Bolt Drive включает следующие машины: Toyota Yaris, Toyota CHR, Škoda Scala, Škoda Kamiq, Volkswagen T-Roc, Volkswagen Golf и Volkswagen Arteon. С понедельника у клиентов появилась возможность арендовать электромобили Volkswagen ID.3 и фургоны Volkswagen Crafter.

Сервис Bolt Drive работает по тому же принципу, что и сервис проката электросамокатов. В приложении Bolt необходимо выбрать Bolt Drive. Для рагистрации в приложении пользователь должен пройти идентификацию личности, загрузив свою фотографию и водительские права. После регистрации приложение будет показывать находящиеся поблизости автомобили, а также зоны, где можно завершить поездку.

Стоимость поездки зависит от выбранной модели автомобиля, продолжительности поездки и пройденного расстояния. Для всех моделей установлена ​​максимальная почасовая и дневная цена. Например, если при аренде электромобиля Volskwagen ID.3 на 30 минут, за которые вы проедете 40 километров, стоимость поездки составит 9,60 евро. Аренда этого же автомобиля на целый день обойдется в 29,90 евро, к которым добавится плата за пройденное расстояние.