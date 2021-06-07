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Министр обещает Нарве новую больницу и огромные инвестиции для трудоустройства энергетиков

Министр госуправления Яак Ааб у дверей Нарвской горуправы после переговоров с мэром и председателем Горсобрания. ФОТО: Николай Андреев

В пятницу в Нарву приезжал министр госуправления Яак Ааб. По его словам, вполне реально построить и оборудовать в Нарве новое здание для больницы за четыре-пять лет. Для этого есть подходящий еврофонд. Изначально больницу хотели строить на деньги “справедливого перехода”, но средства этого фонда пойдут в промышленность. Причем, в этом вопросе пока очень много разночтений, например, министр называет озвученный на днях план Eesti Energia по отказу от сланца слишком пессимистичным.

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Речь идет о том, чтобы построить полностью новое здание и оборудовать его - это будет рациональнее, чем перестраивать и приспосабливать под современные требования имеющиеся здания.

При всей важности новой больницы, нужно, чтобы в ней было кого лечить. В разговорах с местными предпринимателями и руководством промпарков главной темой был “справедливый переход” и европейский фонд, предназначенный для его финансирования.

На прошлой неделе государственный энергетический концерн Eesti Energia представил план достижения углеродной нейтральности к 2045 году - на пять лет раньше установленного ЕС срока.

До 2030 года, то есть максимум через девять лет, концерн перестанет производить из сланца электроэнергию.

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