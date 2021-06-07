Министр обещает Нарве новую больницу и огромные инвестиции для трудоустройства энергетиков

В пятницу в Нарву приезжал министр госуправления Яак Ааб. По его словам, вполне реально построить и оборудовать в Нарве новое здание для больницы за четыре-пять лет. Для этого есть подходящий еврофонд. Изначально больницу хотели строить на деньги “справедливого перехода”, но средства этого фонда пойдут в промышленность. Причем, в этом вопросе пока очень много разночтений, например, министр называет озвученный на днях план Eesti Energia по отказу от сланца слишком пессимистичным.