Картина дня: бордельный бизнес в Таллинне, жертвы преследований и квартира-свалка

Поправки к Закону о подоходном налоге направили на первое чтение

Сегодня финансовая комиссия Рийгикогу решила направить на первое чтение проект закона о внесении изменений в Закон о подоходном налоге, который упразднит освобождение от уплаты налогов по процентам по жилищному кредиту. Пленарное заседание состоится 14 июня. Комиссия предложила завершить первое чтение законопроекта. Читать далее...

Видео 〉 «Он шел за мной по пятам»: как незнакомцы своим поведением наносят женщинам психологические травмы

Что чувствует женщина, когда позади нее оказывается незнакомый мужчина, который с нее глаз не сводит и следует по пятам? Нет, она не польщена таким вниманием. Ей становится дико страшно, а травма от пережитого остается с ней на долгие годы. Разберемся, каковы причины поведения мужчин и что делать женщине в опасной ситуации? Читать далее...

Фото 〉 Находка при раскопках в Старом городе стала для археологов неожиданностью

То, что возле Никольской церкви хорошо сохранился средневековый культурный слой, было известно и ранее. «Сейчас же, когда рядом с церковью стали прокладывать теплотрассу, этот пласт культуры вышел на поверхность, а в нем обнаружились разные находки. Самым сенсационным было то, что на естественной почве остались следы от плуга. Это означает, что когда-то на месте этой улицы были поля», - рассказал археолог из отдела охраны памятников старины Департамента городского планирования Рагнар Нурк. Читать далее...

Рыбаки на мели: салака есть, а ловить нельзя

Рыбаки из Вирумаа, обрадовавшиеся неожиданно хорошему году для салаки, были вынуждены весной, посреди самого рыбного сезона, вытаскивать свои сети из моря, поскольку назначенная для этого квота оказалась быстро исчерпана. Читать далее...

Кошмар в Кассисаба 〉 Одинокая женщина превратила свою квартиру в свалку. Соседи и чиновники не смогли помешать

В квартире, расположенной в образцово-показательном микрорайончике Таллинна — Кассисаба — после смерти ее хозяйки открылась ввергающая в шок картина. Такого предположить не мог никто. Читать далее...

Кая Каллас: из-за совершенных ею глупостей Центристская партия не может предложить кандидата в президенты

Президентские выборы на пороге, а потому многие начали спекулировать на тему того, кто мог бы стать кандидатом в президенты от разных партий. Считавшийся до сих пор самым вероятным кандидатом от Центристской партии ее лидер Юри Ратас сообщил, что его кандидатуру партия не выставит, да и якобы он сам не хочет баллотироваться на пост главы государства. Однако ходят слухи, что кандидатом от центристов может стать член партии с большим опытом, историк и депутат парламента Ааду Муст. Читать далее...

Подвергающиеся нападкам судебные исполнители хотят изменить закон

Судебные исполнители, по их словам, часто подвергаются оскорблениям, а иногда и физическим нападкам, поэтому Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих предлагает министру юстиции Марис Лаури дополнить Пенитенциарный кодекс. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 37 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2599 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 37, то есть 1,4% от общего количества. Читать далее...

Министр обещает Нарве новую больницу и огромные инвестиции для трудоустройства энергетиков