Пн, 7.06.2021
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В пруду Табивере найден труп человека

Пруд Табивере. ФОТО: Eili Arula

Сегодня около полудня в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Тарту в пруду поселка Табивере найдено тело мужчины, пишет Tartu Postimees.

«В пруду, примерно в пяти метрах от берега, был найден мужчина, но спасательной операции не было, поэтому далее этим делом занимается полиция», - сообщили в отделе коммуникации Южно-Эстонского отделения Спасательного департамента, что иной информации о случившемся у них нет.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, речь идет о 41-летнем местном мужчине, труп которого на берег вытащили спасатели. Полицейские не обнаружили на теле признаки насильственной смерти, для установления причины смерти тело было направлено на судмедэкспертизу.

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