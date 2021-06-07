В пруду Табивере найден труп человека

«В пруду, примерно в пяти метрах от берега, был найден мужчина, но спасательной операции не было, поэтому далее этим делом занимается полиция», - сообщили в отделе коммуникации Южно-Эстонского отделения Спасательного департамента, что иной информации о случившемся у них нет.