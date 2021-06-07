В пруду Табивере найден труп человека
Сегодня около полудня в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Тарту в пруду поселка Табивере найдено тело мужчины, пишет Tartu Postimees.
Сегодня около полудня в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Тарту в пруду поселка Табивере найдено тело мужчины, пишет Tartu Postimees.
«В пруду, примерно в пяти метрах от берега, был найден мужчина, но спасательной операции не было, поэтому далее этим делом занимается полиция», - сообщили в отделе коммуникации Южно-Эстонского отделения Спасательного департамента, что иной информации о случившемся у них нет.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, речь идет о 41-летнем местном мужчине, труп которого на берег вытащили спасатели. Полицейские не обнаружили на теле признаки насильственной смерти, для установления причины смерти тело было направлено на судмедэкспертизу.