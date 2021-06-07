Исторический Коплиский народный дом вновь станет общинным центром

Двор исторического здания Коплиского народного дома обрел новую жизнь, став общественным садом – внутренний двор и сад бывшего Клуба моряков превратили в районный учебный и экспериментальный огород. В будущем общинном огороде в соответствии с принципами пермакультуры будут выращивать съедобные растения, а также проводить тематические уроки и мероприятия. Вскоре к садоводческой деятельности добавится и общественная ремонтная мастерская, также будут проходить различные культурные мероприятия.

«Прошлое Коплиского народного дома было пестрым. Он был торжественно открыт в 1937 году и использовался исключительно в культурных и образовательных целях. Народный дом вместе с окружающим его садом был прекраснейшим местом Копли. В 1940 году здание передали в пользование Советской армии и его сделали Клубом моряков. Поскольку на состояние дома не обращалось должного внимания, он постепенно начал разрушаться. В 1990 году здание передали в пользование частной высшей школе, которая проработала там до 2011 года. С 2019 года здание входит в состав подведомственных учреждений культурного центра «Сальме», - провел небольшой экскурс в историю Народного дома старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд.

«Цель инициативы – пригласить всех любителей садоводства, преимущественно местных жителей, а также жителей соседних районов к созданию единого общинного центра и продвижению принципов бережного развития, - сказал директор культурного центра «Сальме» Стен Светляков. – В общем учебно-испытательном огороде можно будет испытывать различные экологичные решения и находить применение ориентированному на природу проведению досуга в городской среде. Члены общины могут принимать активное участие в развитии связанной с этим домом и огородом концепции будущего, толоках, обучениях, а также проводить здесь организованные ими самими общинные тематические или экологические мероприятия. Вся эта деятельность ляжет в основу нового общинного центра – когда стартует реконструкция здания Коплиского народного дома».