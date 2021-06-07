За последнюю неделю Владимир Зеленский дал два больших интервью западным СМИ. ФОТО: President of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его очень неприятно удивило решение американского лидера Джо Байдена не препятствовать завершению строительства газопровода «Северный поток 2».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его очень неприятно удивило решение американского лидера Джо Байдена не препятствовать завершению строительства газопровода «Северный поток 2».

Это заявление прозвучало в интервью, который Зеленский дал американскому изданию Axios 4 июня - в день, когда Владимир Путин объявил об окончании укладки труб по первой нитке трубопровода, предназначенного для доставки российского газа в Европу в обход Украины.

Тем не менее, украинский лидер не исключает, что «Северный поток 2» так и не заработает: помешать этому, по словам Зеленского, может Джо Байден, который для этого должен действовать в стиле знаменитого баскетболиста Майкла Джордана.

Беседа с Axios, в которой Зеленский не скрывал разочарования позицией Запада относительно Украины, стала вторым большим интервью украинского президента западным СМИ за последнюю неделю.

Подобные мысли Зеленский высказал в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном 1 июня.

Би-би-си отобрала наиболее интересные цитаты из этих материалов.

«Честно говоря, мы были очень удивлены»

Владимир Зеленский заявил, что узнал о решении администрации Джо Байдена не вводить санкции в отношении компании-оператора «Северного потока 2» и ее руководителя Матиаса Варнига из прессы, и это, по его мнению, не нормально для отношений между стратегическими партнерами, которыми, по крайней мере, формально являются Украина и США.

«"Северный поток 2" - это настоящее оружие… в руках Российской Федерации, и не очень понятно и точно неожиданно, что патроны для этого оружия могут быть предоставлены такой великой державой как Соединенные Штаты. Потому что они - образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире. Я всегда считал, что Украина защищает те же принципы в Европе», - заявил Зеленский.

Украинский президент заявил, что злость по поводу решения США у него уже прошла, и сейчас его эмоции по этому поводу скорее можно описать словом «разочарование».

Байден ФОТО: Getty Images

Продвижение в строительстве «Северного потока 2» не впервые вызывает резкие комментарии официального Киева.

В опубликованном на прошлой неделе интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский заявил, что «Северный поток 2», по его мнению, «ничем не отличается от аннексии Крыма», так как дает России дополнительные рычаги влияния на Киев и Европу.

А в субботу, 5 июня, уже после заявления Владимира Путина о готовности первой нитки «Северного потока 2», министр внутренних дел Украины и один из самых влиятельных людей страны Арсен Аваков заявил о реальной угрозе терактов на украинском участке существующего газопровода - для того, чтобы оправдать скорейший запуск только что построенной трубы.

«Мы ожидаем, что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода, и тогда скажут: смотрите, вот, видите, ну что мы хотим, ну вот они вот, поэтому пускаем через "Северный поток 2"», - цитирует Авакова издание «Лига».

«Джордан в политике»

Тем не менее, Зеленский сказал, что верит в возможность срыва запуска «Северного потока».

«Все сейчас исключительно в руках президента США, и я уверен, что он это знает, и его команда это знает, они это знают», - заявил он, продолжив свои размышления неожиданной для интервьюеров логической цепочкой.

«Это напоминает мне, как когда-то играл Майкл Джордан», - сказал Зеленский, отсылая собеседников к фигуре ныне 58-летней звезды НБА, которого часто называют лучшим баскетболистом всех времен.

«Майкл Джордан очень часто заманивал своего соперника, иногда демонстрируя притворную слабость или даже признаки болезни. У него было множество секретных уловок, позволяющих усыпить соперника и навязать ему собственную тактику, внушая ложное ощущение близкой победы. А потом Джордан кардинально менял свою и одерживал победу в самый последний момент. Это было частью его тактики. Поэтому я все-таки верю, что Байден - это Джордан в политике. Я думаю, что его последний трехочковый еще не в корзине, и мне хотелось бы верить, что все это часть его тактики», - рассказал Зеленский.

Джордан ФОТО: Getty Images

Зеленский не впервые говорит, что запуск газопровода «Северный поток 2» станет ударом по политическим позициям не только Киева, но и Вашингтона.

В конце мая на своей пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что снятие санкций с этого газопровода будет «поражением США, личным поражением Байдена».

«Это будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации и новое перераспределение сил и влияния», - сказал он.

В то же время, оппоненты Зеленского внутри страны часто упрекают президента в том, что именно его пассивная политика на западном направлении сделала возможным снятие Вашингтоном санкций с оператора газопровода.

«Есть империи, а есть все остальные»

Владимир Зеленский признал, что на данный момент представители администрации Джо Байдена не обращались к Киеву за консультациями по поводу запланированных на 16 июня переговоров лидеров США и России в Женеве. Украинский президент добавил, что посчитает большой ошибкой, если контактов между Вашингтоном и Киевом в преддверии саммита Байден-Путин так и не произойдет.

Более того, Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом США «в любой момент и в любой точке планеты», лишь бы это случилось до 16 июня.

«Я понимаю, что из-за уже сверстанных планов президента США и его плотного графика [консультации между президентами] могут и не состояться, но выбор только за ним», - добавил он.

Отвечая на вопрос журналиста, что будет означать, если Байден все-таки встретится с Путиным раньше, чем с Зеленским, украинский лидер после паузы сказал: «В принципе это будет ответ и геополитическое видение: есть империи, есть великие державы мира, а есть все остальные».

Статья издания Axios об интервью Зеленского сопровождается редакционным комментарием, в котором со ссылкой на «источник в администрации» сообщается, что Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед встречей Байдена с Путиным.

Однако, продолжает издание, от этих планов решили отказаться после решения Зеленского сменить главу государственной энергетической компании «Нафтогаз». В Вашингтоне тогда дали понять, что это кадровое решение противоречит принципам корпоративного управления и борьбы с коррупцией, от соблюдения которых зависит доверие Запада к Украине.

Би-би-си обратилась в Офис президента Украины с просьбой прокомментировать информацию Axios.

В заявлении советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, отвечающего за взаимодействие со СМИ, говорится, что «некоторые агрессивные участники политической жизни в нашей стране», в числе которых называется смещенный Зеленским глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, «пытаются подвязать свои личные карьерные выгоды под решение такого стратегического вопроса, как строительство "Северного потока 2"».

«Стена европейской цивилизации»

В интервью Axios Владимир Зеленский уже не впервые за последние месяцы заявил, что верит, что в будущем Украина станет членом НАТО. В беседе с американскими журналистами он призвал условный Запад к более активным действиям, направленным на сближение Киева с Североатлантическим альянсом.

Официально позиция НАТО, озвученная еще в 2008 году, состоит в том, что рано или поздно Украина станет членом Альянса. Однако многие киевские прозападные политики упрекают НАТО в том, что за подобными декларациями не следуют практические шаги, интегрирующие Украину в эту организацию, в частности, предоставление Киеву плана действий по членству в НАТО.

Регулярно обращается к этой теме и сам Зеленский.

Зимой этого года в интервью американскому каналу НВО Зеленский заявил, что первым вопросом, который он задал бы при личной встрече Джо Байдену, был бы: «Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?»

На прошлой неделе, встречаясь в Киеве с делегацией американских сенаторов, Зеленский посетовал, что отсутствие сигналов относительно членства Украины в НАТО является фактором, усиливающим позиции России в Европе.

Украина НАТО ФОТО: Getty Images

Одной из причин, сдерживающих евроатлантическую интеграцию Украины, многие украинские и западные эксперты называют нежелание действующих членов НАТО вовлекаться в нынешний украинско-российский конфликт.

Сам Зеленский считает такую позицию некоторых членов Альянса «политическим эгоизмом, способным привести к Третьей мировой войне».

«Мне кажется, это не совсем справедливо - мы же защищаем, мы - стена безопасности этой философии существования, европейской цивилизации, прав и свобод человека», - заявил Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном на прошлой неделе.

Рассуждая на тему того, что сближение Украины с НАТО приведет к полноценной войне с Россией из-за крайне негативного отношения Москвы к такому развитию событий, Зеленский сказал: «"У нас уже есть историческая данность. В 2014 году - начало войны. Мы тогда не были в НАТО, у нас были прекрасные отношения с Россией, никто на Донбассе не хотел отсоединяться от Украины, никому ничего не мешало. Поэтому я согласен, что вероятность эскалации существует, но мне кажется, что это не является для России причиной начинать или продолжать военные действия».

В последнем интервью изданию Axios украинский президент еще раз призвал действующих членов НАТО к более активной позиции относительно Киева.

«Я думаю, если путь в НАТО для нас открыт, если они действительно хотят видеть нас в своем составе, то нам не нужно смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать это будущее. Проблема должна быть решена немедленно. Мы пребываем в опасности прямо сейчас, наша независимость на кону прямо сейчас, и помощь нам нужна прямо сейчас», - заявил он.

«У Украины нет флота»

В опубликованном на прошлой неделе интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский довольно подробно описал сценарии возможной эскалации, к которой была способна привести концентрация российских войск вблизи украинской границы.

Он называл возможным, в частности, «блицкриг», связанный с нападением на Украину с востока - со стороны непризнанных республик Донбасса, с юга - со стороны моря или аннексированного Россией Крыма, или же с севера - со стороны Беларуси, ситуацию в которой Зеленский назвал «опасной».

В более позднем интервью Axios Зеленский утверждает, что концентрацией войск вблизи украинской границы Россия преследует скорее цель психологического давления: «Показать, кто здесь хозяин земли, кто контролирует границу».

В этой же беседе Зеленский заявил, что в ходе недавних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном он обсуждал увеличение военной помощи Украине и, в частности, усиление безопасности на Черном и Азовском морях.

«К сожалению, я сейчас не смогу поделиться с вами подробностями, но [разговор был] о безопасности, об усилении безопасности в Черном и Азовском морях, вдоль береговой линии, так как наши позиции там, по моему мнению, довольно слабые: Россия фактически доминирует в Черном море, это правда, и мы это признаем, и нам бы хотелось иметь там мощные силы - исключительно для оборонительных целей, для защиты нашей страны и границ», - заявил Зеленский.