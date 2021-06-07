В Таллинне велосипедистка попала под машину

Полиция напоминает, что на велосипеде можно проезжать по пешеходному переходу, но в этом случае у велосипедиста нет преимущества перед водителем. Преимущество возникает только в том случае, если слезть с велосипеда и только после этого переходить дорогу, толкая велосипед рядом.