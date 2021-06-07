Пн, 7.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Таллинне велосипедистка попала под машину
1

В Таллинне велосипедистка попала под машину

Полиция. Фото иллюстративное. ФОТО: Remo Tõnismäe / Postimees

В Таллинне в районе Мустамяэ сегодня, 7 июня, днем произошло ДТП, в результате которого была доставлена в больницу велосипедистка.

В 15:10 у дома на улице Кадака-теэ, 44 столкнулись велосипедистка и автомобиль Mercedes-Benz, сообщает полиция.

По предварительным данным, велосипедистка резко выехала на пешеходный переход, поэтому водитель не успел отреагировать.

Скорая помощь доставила пострадавшую велосипедистку в больницу.

Полиция напоминает, что на велосипеде можно проезжать по пешеходному переходу, но в этом случае у велосипедиста нет преимущества перед водителем. Преимущество возникает только в том случае, если слезть с велосипеда и только после этого переходить дорогу, толкая велосипед рядом. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back