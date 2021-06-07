Фото ⟩ На предприятии вспыхнул пожар

В 17.02 спасатели получили вызов в деревню Роодевялья, где по адресу Теравилья-теэ, 1 вспыхнул пожар в сеносушилке. Люди из здания вышли, но пламя видно и на дороге. Горит устройство для сушки сена, которое расположено у стены, сообщает Virumaa Teataja.

По предварительным данным, внутри здания находится 1000 тонн сена, а внутри сушилки - три тонны. В здании есть газ. Сейчас идут работы по тушению, на место вызваны почти все местные спасательные команды.

По предварительной информации, здания принадлежат обществу Kevili, но сданы в аренду иностранцу, который сушит и пакует сено, чтобы отправлять его в далекие от Эстонии южные страны.