В Испании учителям по ошибке ввели шесть доз вакцины Pfizer

Инцидент произошел в городе Хельвес. Работники учебного учреждения вместо одной дозы препарата получили сразу шесть. Однако, несмотря на передозировку, пока у них не было выявлено никаких серьезных проблем.

Министерство здравоохранения Испании уточнило, что восемь человек получили неразбавленную вакцину Pfizer в мобильном центре вакцинации. Как только ошибку заметили, их перевели в медицинский центр. Педагоги до сих пор находятся под контролем Службы здравоохранения Андалусии, их состояние проверяют раз в день.