В Испании учителям по ошибке ввели шесть доз вакцины Pfizer
В Испании восемь преподавателей одной из школ по ошибке получили сразу по шесть доз COVID-вакцины Pfizer, сообщает агентство EFE в понедельник, 7 июня.
В Испании восемь преподавателей одной из школ по ошибке получили сразу по шесть доз COVID-вакцины Pfizer, сообщает агентство EFE в понедельник, 7 июня.
Инцидент произошел в городе Хельвес. Работники учебного учреждения вместо одной дозы препарата получили сразу шесть. Однако, несмотря на передозировку, пока у них не было выявлено никаких серьезных проблем.
Министерство здравоохранения Испании уточнило, что восемь человек получили неразбавленную вакцину Pfizer в мобильном центре вакцинации. Как только ошибку заметили, их перевели в медицинский центр. Педагоги до сих пор находятся под контролем Службы здравоохранения Андалусии, их состояние проверяют раз в день.
Один из преподавателей Висенте Асенсио отметил, что ни у кого из учителей каких-либо тяжелых симптомов не проявилось, в понедельник все вышли на работу.