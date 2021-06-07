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В Испании учителям по ошибке ввели шесть доз вакцины Pfizer

Вакцинация в Испании. ФОТО: Alvaro Barrientos/AP/Scanpix

В Испании восемь преподавателей одной из школ по ошибке получили сразу по шесть доз COVID-вакцины Pfizer, сообщает агентство EFE в понедельник, 7 июня.

Инцидент произошел в городе Хельвес. Работники учебного учреждения вместо одной дозы препарата получили сразу шесть. Однако, несмотря на передозировку, пока у них не было выявлено никаких серьезных проблем. 

Министерство здравоохранения Испании уточнило, что восемь человек получили неразбавленную вакцину Pfizer в мобильном центре вакцинации. Как только ошибку заметили, их перевели в медицинский центр. Педагоги до сих пор находятся под контролем Службы здравоохранения Андалусии, их состояние проверяют раз в день.

Один из преподавателей Висенте Асенсио отметил, что ни у кого из учителей каких-либо тяжелых симптомов не проявилось, в понедельник все вышли на работу.

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