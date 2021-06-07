Полиция разыскивает водителя, наехавшего в Таллинне на велосипедистку

Примерно в 14.30 Таллинне на ул. Вяйке-Амеерика на тротуаре неизвестный автомобиль, выезжая со двора задним ходом, наехал на 19-летнюю велосипедистку, ехавшую со стороны ул. Койду в сторону ул. Техника. Автомобиль уехал с места происшествия, о ДТП на 112 сообщили в 15.16.

"Человек, попавший в ДТП, в шоковом состоянии не всегда может адекватно оценить ситуацию. В случае наезда следует сразу позвонить на 112, сообщить о ДТП и действовать, согласно инструкции сотрудника Центра тревоги. Уезжать с места ДТП про приезда полиции нельзя, – сказала старший комиссар аварийной группы Центра надзора за дорожным движением Трийн Сарапуу. – Двигаясь задним ходим, водитель транспортного средства обязан уступать дороги всем участникам дорожного движения и, совершая такой маневр, следует быть особенно внимательным".

Водителя автомобиля, а также людей, имеющих информацию о данном ДТП, просим связаться с полицией по адресу pohja.lmt@politsei.ee, по номеру 6123000 (в рабочие дни с 9 по 17) или номеру 112.