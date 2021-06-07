Профсоюз моряков Эстонии решил выйти из Центрального союза профсоюзов

На состоявшемся в понедельник очередном общем собрании EMAS Юри Лембер был единогласно переизбран председателем организации, сообщила в понедельник BNS пресс-служба профсоюза. Собрание одобрило отчет о деятельности за последние четыре года и приняло план действий на следующие четыре года.

Состоялось также заседание совета уполномоченных EMSA, был избран председатель совета и утверждены состав совета и новое правление.

Совет также принял решение подать заявление о выходе из Центрального союза профсоюзов Эстонии. «Наши пути с EAKL расходятся. Причина прежде в разнице взгляда на защиту интересов более слабой стороны на рынке труда, то есть наемных работников, а также недавнее одобрение центральным профсоюзом легализации трудовых договоров в розничной торговле с "переменной продолжительностью"», - сказал председатель совета уполномоченных EMSA Юлар Пярн.