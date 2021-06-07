Профсоюз моряков Эстонии решил выйти из Центрального союза профсоюзов
Независимый профсоюз моряков Эстонии (EMSA) решил выйти из Центрального союза профсоюзов Эстонии (EAKL).
Независимый профсоюз моряков Эстонии (EMSA) решил выйти из Центрального союза профсоюзов Эстонии (EAKL).
На состоявшемся в понедельник очередном общем собрании EMAS Юри Лембер был единогласно переизбран председателем организации, сообщила в понедельник BNS пресс-служба профсоюза. Собрание одобрило отчет о деятельности за последние четыре года и приняло план действий на следующие четыре года.
Состоялось также заседание совета уполномоченных EMSA, был избран председатель совета и утверждены состав совета и новое правление.
Совет также принял решение подать заявление о выходе из Центрального союза профсоюзов Эстонии. «Наши пути с EAKL расходятся. Причина прежде в разнице взгляда на защиту интересов более слабой стороны на рынке труда, то есть наемных работников, а также недавнее одобрение центральным профсоюзом легализации трудовых договоров в розничной торговле с "переменной продолжительностью"», - сказал председатель совета уполномоченных EMSA Юлар Пярн.
EMSA насчитывает 2 980 членов, почти 500 из которых на конец мая были безработными.