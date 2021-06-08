Уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии снизился до 7,9%
Зарегистрированная безработица в Эстонии снижается девятую неделю подряд, и за последние семь дней в стране стало сразу на 1269 безработных меньше, пишет Rus.ERR.
Зарегистрированная безработица в Эстонии снижается девятую неделю подряд, и за последние семь дней в стране стало сразу на 1269 безработных меньше, пишет Rus.ERR.
По состоянию на 6 июня, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 51 610 человек: уровень зарегистрированной безработицы за неделю снизился с 8,1% до 7,9%.
Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа, где за неделю он снизился с 13,3% до 13,0%. Самый низкий уровень безработицы по-прежнему в Йыгевамаа - 5,2%.
В Харьюмаа безработица снизилась за неделю с 7,9% до 7,7%. Без работы в столичном регионе остаются 24 729 человек, в том числе около 18 418 - в Таллинне.
В Тарту зарегистрировано 3008 безработных, а в Ида-Вирумаа - 7599, из них 3604 - в Нарве, а 1825 - в Кохтла-Ярве.