Уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии снизился до 7,9%

По состоянию на 6 июня, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 51 610 человек: уровень зарегистрированной безработицы за неделю снизился с 8,1% до 7,9%.

Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа, где за неделю он снизился с 13,3% до 13,0%. Самый низкий уровень безработицы по-прежнему в Йыгевамаа - 5,2%.

В Харьюмаа безработица снизилась за неделю с 7,9% до 7,7%. Без работы в столичном регионе остаются 24 729 человек, в том числе около 18 418 - в Таллинне.