Процесс по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ продолжается
Сегодня продолжатся слушания дела об убийстве Никиты Виркунена, получившего смертельные ножевые ранения рано утром 22 августа прошлого года.
Сегодня продолжатся слушания дела об убийстве Никиты Виркунена, получившего смертельные ножевые ранения рано утром 22 августа прошлого года.
По плану, показания должна дать вторая потерпевшая – жена Никиты Юлия Виркунен. Состояние здоровья не позволяет ей отвечать на вопросы непосредственно в зале суда. Первое заседание, где Юлия присутствовала, закончилось для нее через полчаса вызовом скорой помощи.
Юлия будет давать показания по видео-мосту, находясь в другом помещении. Рядом с ней будет находиться помощник.
Согласно доказательствам, собранным в ходе досудебного расследования, конфликт в баре сначала возник между обвиняемым Глуховченко и 31-летней женщиной – Юлией Виркунен. При этом обвиняемый ударил потерпевшему, но ситуация разрешилась благодаря вмешательству администратора и посетителей бара.
Через некоторое время перед баром возник конфликт между мужем женщины, 26-летним Никитой Виркунен, и обвиняемыми, и он быстро перерос в физический. При этом потерпевший ударил обвиняемого, после чего трое обвиняемых начали избивать потерпевшего. В ходе драки Глуховченко несколько раз ударил своего противника ножом. Затем Юлия села за руль и направила автомобиль в сторону группы мужчин, протаранив стену бара.
Согласно обвинению, во время драки перед баром Глуховченко также ударил ножом участвовавшего в конфликте 39-летнего таксиста, который, к счастью, серьезно не пострадал. В конце концов, обвиняемые покинули место происшествия, а очевидцы позвонили в Центр тревоги.
Скорая помощь доставила тяжелораненого Никиту в больницу, где через час от полученных ранений он скончался.
Полиции удалось задержать объявленного в розыск Максима Васильева 25 августа прошлого года, Илью Гайдаленко - 31 августа прошлого года, а Романа Глуховченко латвийские полицейские задержали под Ригой 24 октября прошлого года.
По словам окружного прокурора Келли Круузимяги, которая руководила следствием, в цепи событий, приведших к трагическим последствиям, свою роль сыграл алкоголь. «Ссора началась рано утром с участием людей, употреблявших алкоголь в баре. Однако стремительное обострение событий привело к удару ножом, унесшему жизнь молодого человека», - сказала Круузимяги.
«Глуховченко обвиняется в физическом насилии и убийстве, и, поскольку он ранее уже был осужден за убийство, его действия в соответствии с обвинением и Пенитенциарным кодексом квалифицируется как убийство при отягтяющих. Гайдаленко обвиняется в убийстве, а Васильев - в грубом нарушении общественного порядка. На время предварительного следствия обвиняемые находились под стражей, Глуховченко и Гайдаленко арестованы до сих пор», - добавила прокурор.