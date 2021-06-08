Процесс по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ продолжается

По плану, показания должна дать вторая потерпевшая – жена Никиты Юлия Виркунен. Состояние здоровья не позволяет ей отвечать на вопросы непосредственно в зале суда. Первое заседание, где Юлия присутствовала, закончилось для нее через полчаса вызовом скорой помощи.

Юлия будет давать показания по видео-мосту, находясь в другом помещении. Рядом с ней будет находиться помощник.

Согласно доказательствам, собранным в ходе досудебного расследования, конфликт в баре сначала возник между обвиняемым Глуховченко и 31-летней женщиной – Юлией Виркунен. При этом обвиняемый ударил потерпевшему, но ситуация разрешилась благодаря вмешательству администратора и посетителей бара.

Через некоторое время перед баром возник конфликт между мужем женщины, 26-летним Никитой Виркунен, и обвиняемыми, и он быстро перерос в физический. При этом потерпевший ударил обвиняемого, после чего трое обвиняемых начали избивать потерпевшего. В ходе драки Глуховченко несколько раз ударил своего противника ножом. Затем Юлия села за руль и направила автомобиль в сторону группы мужчин, протаранив стену бара.

Согласно обвинению, во время драки перед баром Глуховченко также ударил ножом участвовавшего в конфликте 39-летнего таксиста, который, к счастью, серьезно не пострадал. В конце концов, обвиняемые покинули место происшествия, а очевидцы позвонили в Центр тревоги.

Скорая помощь доставила тяжелораненого Никиту в больницу, где через час от полученных ранений он скончался.

Полиции удалось задержать объявленного в розыск Максима Васильева 25 августа прошлого года, Илью Гайдаленко - 31 августа прошлого года, а Романа Глуховченко латвийские полицейские задержали под Ригой 24 октября прошлого года.

По словам окружного прокурора Келли Круузимяги, которая руководила следствием, в цепи событий, приведших к трагическим последствиям, свою роль сыграл алкоголь. «Ссора началась рано утром с участием людей, употреблявших алкоголь в баре. Однако стремительное обострение событий привело к удару ножом, унесшему жизнь молодого человека», - сказала Круузимяги.