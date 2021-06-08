Санкции: против кого вводят и какие наиболее эффективны
Диктатор жестоко расправляется со своим народом. Страна нападает на соседнее государство. Режим стремится к созданию ядерного оружия. Все это - кризисы, которые угрожают миру, стабильности и национальным интересам. Вопрос, как им противостоять, давно беспокоит политиков, особенно США и их западных союзников, для которых их авторитет в мире связан с защитой отношений, регламентированных установленными правилами, и свободной торговли, пишет Deutsche Welle.