Санкции: против кого вводят и какие наиболее эффективны

Когда санкции бьют больнее

Куба, например, была истерзана десятилетиями масштабных санкций США, но Фидель Кастро сошел в могилу, сохранив завоевания своей коммунистической революции в целости и сохранности. Ему удавалось достичь успеха не только с помощью советского и китайского покровительства, но и благодаря своей способности подавлять инакомыслие, одновременно сплачивая общественность вокруг идеи Кубы - библейского Давида, бросающей вызов американскому Голиафу.

Непредсказуемость воздействия делает санкции, скорее, искусством, чем наукой, говорит Ломан, поскольку политики пытаются определить, какую именно боль нужно причинить объекту санкций и насколько она должна быть сильной, чтобы достичь цели. Если они ошибутся, то могут навредить широким слоям общества и укрепить противника, который использует это в пропагандистских целях, - своего рода экономический эквивалент убийства мирных жителей при бомбардировке лидеров террористов.

"Вы можете полностью разрушить российскую экономику за два-три месяца с помощью определенных санкций, но это все равно, что сказать, что операция прошла успешно, но пациент умер", - отмечает Ломан.

Успех санкций - понятие относительное

Это не значит, что санкции никогда не работают: успех сам по себе - понятие относительное. Одними лишь санкциями вряд ли удастся заставить Россию вернуть аннексированный Крым или прекратить агрессию на востоке Украины, вынудить Александра Лукашенко ослабить мертвую хватку, которой он держит Беларусь, или остановить репрессии Китая в отношении уйгуров. Тем не менее они могут стать той линией, прочерченной на песке, которая не позволит злодеям пойти еще дальше - или другим последовать их примеру. "Все зависит от того, что вы подразумеваете под словами "санкции работают", - говорит Ломанн.

Санкции ЕС, добавляет он, часто больше направлены на то, чтобы укрепить единство стран-членов союза, чем на изменение поведения попавшего под санкции объекта. С этой точки зрения их можно считать успешными. В дополнение ко всему, демократические правительства испытывают на себе давление избирателей, поэтому они должны "действовать или по крайней мере, делать вид, что действуют", говорит немецкий политолог.

Американские санкции против "Северного потока - 2", хотя они и не остановили проект, тоже можно считать успешными - как недавно признал президент США Джо Байден, когда принял решение не вводить дополнительные санкции, которые могли бы навредить союзникам. Благодаря им трубопровод стал одним из главных политических вопросов в Германии в год выборов. Среди немецких критиков "Северного потока - 2" есть члены консервативной партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и ее правительства, которые опасаются, что риск испортить отношения с США перевешивает выгоды от увеличения объема российского газа.

Иными словами, санкции или угроза их введения могут повлиять на поведение как союзников, так и противников. Джон Смит, который сейчас занимает должность консультанта по этим вопросам в юридической фирме Morrison & Foerster, убежден в том, что западные санкции против России остановили ее дальнейшее продвижение в Украину и спасли жизни людей, даже если конфликт продолжается.

Санкции - лишь один из инструментов

"Санкции лучше всего действуют, когда они многосторонние", - уверен Смит. В противном случае объект санкций может относительно легко обойти их, особенно если у сторон мало коммерческих или политических точек соприкосновения, по которым санкции могут ударить.

Главная претензия критиков Трампа заключалась в том, что он рассматривал механизм санкций как кнут без пряника - и с минимальной координацией своих действий с партнерами. Для того чтобы санкции были действенными, они должны быть частью более широкой стратегии, включающей также и стимулы, такие как дипломатическая поддержка или финансовая помощь, говорит Смит.