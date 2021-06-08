Представители Роналду контактировали с «ПСЖ», «Реалом» и «Манчестер Юнайтед»

Сторона футболиста связывалась с «Пари Сен-Жермен», мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед», чтобы выяснить, вписывается ли подписание португальца в их трансферные планы. При этом с «Ювентусом» ведутся переговоры о продлении контракта. Роналду вряд ли примет решение об уходе из туринского клуба до завершения чемпионата Европы. У Роналду остался год до истечения срока контракта с «Ювентусом». 36-летний португальский нападающий является воспитанником «Спортинга».