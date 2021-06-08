Юферева-Скуратовски: обещания о переходе на эстоноязычное образование напоминают притчу про осла и падишаха
Сегодня с утра на всех русскоязычных порталах главной новостью была тема образования на русском языке, точнее, его перехода на эстонской к 2035 году. Премьер-министр Кая Каллас подтвердила, что задание, данное Министерству образования и науки, – составить план действий в области эстоноязычного образования – по сути является подготовкой к переходу на обучение на эстонском языке, пишет член Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски.