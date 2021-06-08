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  • Юферева-Скуратовски: обещания о переходе на эстоноязычное образование напоминают притчу про осла и падишаха

Юферева-Скуратовски: обещания о переходе на эстоноязычное образование напоминают притчу про осла и падишаха

Мария Юферева-Скуратовски. ФОТО: Mihkel Maripuu

Сегодня с утра на всех русскоязычных порталах главной новостью была тема образования на русском языке, точнее, его перехода на эстонской к 2035 году. Премьер-министр Кая Каллас подтвердила, что задание, данное Министерству образования и науки, – составить план действий в области эстоноязычного образования – по сути является подготовкой к переходу на обучение на эстонском языке, пишет член Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски.

Похоже, цель достигнута – все порталы подхватили новость, люди делятся ею в соцсетях, родители снова испытали массу негативных эмоций, а Каллас в очередной раз продемонстрировала, что их партия не намерена отказываться от задуманного. Кроме того, подобными заявлениями каждый раз как бы транслируется, что все договоренности с партнером по коалиции как будто не стоят ровным счетом ничего.

Но что стоит за этими громкими обещаниями о переходе? Зарабатывание политических очков среди своего электората и подрыв доверия к центристам – это понятно. Если отбросить эмоции в сторону, то также становится очевидно, что очень удобно давать какие угодно обещания на далекое будущее.

Правда состоит в том, что никто не знает даже того, какое правительство будет у нас через два года, после следующих парламентских выборов. Что тут говорить о 2035 годе? С таким же успехом можно пообещать выполнить что-либо через 30, 50 или сто лет.

Громкие слова прозвучали, эффект в виде нужной эмоциональной реакции достигнут, но никакой ответственности за обещания нести не придется. Тут как в известной притче - либо падишах помрет, либо ишак сдохнет.

Можно, конечно, нагнетать обстановку, рассказывать о том, как не покладая рук трудится рабочая группа при министерстве, можно при каждом удобном случае напоминать о неизбежности перехода. С точки зрения политтехнологии, создание впечатления деятельности и подготовки к чему-то – вполне успешный ход. В Таллиннском горсобрании, а также когда реформисты были в оппозиции на Тоомпеа, подготовленные ими в течение последних лет законопроекты предполагали переход в кратчайшие сроки. Здесь напомню, что в горсобрании законопроект не прошел благодаря исключительно голосам депутатов-центристов. Отечественники и соцдемы проголосовали за переход.

Сейчас тема русского образования, к сожалению, не выпадает из повестки, однако теперь речь зашла о некой отдаленной перспективе. Видимо, ратующим за переход просто необходимо держать фасон. Я не буду спекулировать и пытаться говорить о том, что может произойти через много лет. Однако совершенно точно могу подтвердить то, что пока центристы находятся в коалиции, перехода русских школ на эстонский язык не будет. Министерская группа вольна составлять какие угодно планы, но надо понимать, что для перехода необходимо менять Закон об основной школе и гимназии. А этого мы не допустим, поскольку считаем, что по ряду причин выбор языка обучения должен оставаться за родителями.

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