Юферева-Скуратовски: обещания о переходе на эстоноязычное образование напоминают притчу про осла и падишаха

Похоже, цель достигнута – все порталы подхватили новость, люди делятся ею в соцсетях, родители снова испытали массу негативных эмоций, а Каллас в очередной раз продемонстрировала, что их партия не намерена отказываться от задуманного. Кроме того, подобными заявлениями каждый раз как бы транслируется, что все договоренности с партнером по коалиции как будто не стоят ровным счетом ничего.

Но что стоит за этими громкими обещаниями о переходе? Зарабатывание политических очков среди своего электората и подрыв доверия к центристам – это понятно. Если отбросить эмоции в сторону, то также становится очевидно, что очень удобно давать какие угодно обещания на далекое будущее.

Правда состоит в том, что никто не знает даже того, какое правительство будет у нас через два года, после следующих парламентских выборов. Что тут говорить о 2035 годе? С таким же успехом можно пообещать выполнить что-либо через 30, 50 или сто лет.

Громкие слова прозвучали, эффект в виде нужной эмоциональной реакции достигнут, но никакой ответственности за обещания нести не придется. Тут как в известной притче - либо падишах помрет, либо ишак сдохнет.

Можно, конечно, нагнетать обстановку, рассказывать о том, как не покладая рук трудится рабочая группа при министерстве, можно при каждом удобном случае напоминать о неизбежности перехода. С точки зрения политтехнологии, создание впечатления деятельности и подготовки к чему-то – вполне успешный ход. В Таллиннском горсобрании, а также когда реформисты были в оппозиции на Тоомпеа, подготовленные ими в течение последних лет законопроекты предполагали переход в кратчайшие сроки. Здесь напомню, что в горсобрании законопроект не прошел благодаря исключительно голосам депутатов-центристов. Отечественники и соцдемы проголосовали за переход.