ЕСПЧ обязал РФ выплатить 7,5 тыс. евро фигуранту "Болотного дела" Непомнящих
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал с России 7,5 тыс. евро в пользу фигуранта так называемого "Болотного дела" Ивана Непомнящих, говорится в решении суда.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) взыскал с России 7,5 тыс. евро в пользу фигуранта так называемого "Болотного дела" Ивана Непомнящих, говорится в решении суда.
Как следует из решения, опубликованного во вторник, суд установил в отношении Непомнящих нарушение ст. 11 Европейской конвенции по правам человека (свобода собраний и объединений).
Согласно решению, 7,5 тыс. евро присуждены Непомнящих в качестве компенсации морального вреда.
"Суд приходит к выводу, что его (Непомнящих - прим.) уголовное осуждение было непропорционально целям предотвращения беспорядков и преступлений и защиты прав и свобод других лиц, и что, следовательно, это не было необходимо в демократическом обществе", - говорится в решении.
Замоскворецкий суд Москвы 22 декабря 2015 года признал Непомнящих виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти во время согласованной с городскими властями протестной акции на Болотной площади 6 мая 2012 года и приговорил его к двум годам и шести месяцам колонии общего режима.