ЕСПЧ обязал РФ выплатить 7,5 тыс. евро фигуранту "Болотного дела" Непомнящих

Как следует из решения, опубликованного во вторник, суд установил в отношении Непомнящих нарушение ст. 11 Европейской конвенции по правам человека (свобода собраний и объединений).

Согласно решению, 7,5 тыс. евро присуждены Непомнящих в качестве компенсации морального вреда.

"Суд приходит к выводу, что его (Непомнящих - прим.) уголовное осуждение было непропорционально целям предотвращения беспорядков и преступлений и защиты прав и свобод других лиц, и что, следовательно, это не было необходимо в демократическом обществе", - говорится в решении.