Новые послабления: в Эстонии очередное смягчение ограничений

В первую очередь послабления коснутся заполняемости и количества участников как в помещениях, так и на площадках на открытом воздухе. С 11 июня будет снято ограничение на время закрытия. Круизы между Таллинном и Стокгольмом также будут разрешены с пятницы.

«Эпидемиологическая картина в Эстонии улучшается с каждым днем, поэтому сегодня уровень угрозы распространения коронавируса снизился с высокого, или оранжевого, до среднего, или желтого. Это позволяет правительству снять ограничения раньше, чем планировалось, - заявила премьер-министр Кая Каллас. - В то же время мы не должны забывать, что вирус никуда не исчез, и мы все же должны быть осторожны, чтобы он не стал вновь распространяться. Единственный способ уберечь Эстонию от ограничений - это активная вакцинация. Я надеюсь, что все, кто еще не сделал этого, забронируют время на вакцинацию как можно скорее».

Спорт, тренировки, молодежная работа, хобби и образование, дополнительное обучение

С 11 июня в мероприятии в помещении могут принять участие максимально 600 человек с учетом требований рассредоточенности и 50 процентов заполняемости. На открытом воздухе на ограниченной территории в мероприятии могут принять участие до 1000 человек.

Спортивные мероприятия и соревнования

С 11 июня разрешены мероприятия в закрытых помещениях с участием до 600 человек, включая зрителей, с 50% -ным лимитом заполняемости помещения. На открытом воздухе на ограниченной территории могут принять участие в мероприятиях до 1000 участников, включая зрителей.

С 11 июня спортивные соревнования высшего уровня разрешены как в помещении, так и на открытом воздухе без групповых и временных ограничений. В помещении вместе со зрителями разрешено до 600 участников, при этом необходимо учитывать 50 процентов заполняемости. На открытом воздухе с ограниченным пространством допускается до 1000 участников, включая зрителей.

Общественные мероприятия, культура, церкви, развлечения

С 11 июня в мероприятиях в закрытых помещениях могут принять участие до 600 человек. Необходимо учитывать 50 процентов заполняемости. На открытом воздухе на ограниченной территории могут принять участие до 1000 человек.

Музеи и выставочные залы

С 11 июня в помещениях музеев и выставочных залов может находиться до 600 человек на помещение, но помещение не должно быть заполнено более чем на 50 процентов. На площадках на свежем воздухе для посетителей разрешено заполнение до 50%.

Спа, бани, водные центры, бассейны

С 11 июня в закрытых помещениях, где используется вода, могут находиться не более 600 человек с учетом требований рассредоточенности и 50% заполняемости.

Заведения общественного питания

С 11 июня допускается заполняемость помещений до 50 процентов. Больше не будет ограничений на количество сидящих за столом. Необходимо учитывать требование рассредоточения.

Торговые и обслуживающие заведения

В магазинах и пунктах обслуживания необходимо обеспечить рассредоточенность, а заполняемость помещений не должна превышать 50 процентов.