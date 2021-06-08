Полиция: пьяным водителям придется провести лето за решеткой

В ходе полицейской операции в Йыхви 7 июня было проверено более 800 водителей, пятеро из которых употребляли алкоголь. Двое из них были в таком сильном алкогольном опьянении, что водители были задержаны, и для расследования произошедшего было начато уголовное производство.

«Будем применять разные методы, чтобы водители стали законопослушнее. Если человек нарушает закон неоднократно и на одном и том же транспортном средстве, скорее всего будем ходатайствовать о конфискации автомобиля. В отношении пьяного вождения у нас нулевая толерантность и водитель в серьезном опьянении должен учесть, что попадет в камеру», - подчеркнул комиссар патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Расмус Сарап.

Он добавил, что, с одной стороны, в полицию почти каждый день поступают помогающие звонки о пьяных водителях, которых отстраняют от вождения, чтобы каждый мог безопасно добраться до желаемого пункта назначения. «Часто употреблявшие алкоголь водители даже говорят, что употребляли алкоголь ранее. Но они отдают себе отчет, что алкоголь не испаряется из организма после нескольких часов сна, и если предыдущей ночью вы выпили, необходимо в любом случае перед поездкой проверить свою трезвость», - пояснил Сарап.

С другой стороны, по словам полицейского, достаточно и тех, кому не хватает воли, смелости или способности вмешаться. «Например, известно, по деревне часто разъезжает водитель в сильном алкогольном опьянении, но на это не обращают внимания. Чувство ответственности возникает только тогда, когда худшее уже произошло», - отметил Расмус Сарап.

В преддверии Ивановой ночи, когда, как правило, количество пьяных водителей на дорогах увеличивается, полиция уделяет еще больше внимания нетрезвым водителям. «Сейчас подходящее время, чтобы к Ивановой ночи договориться в своих компаниях, кто в случае необходимости будет трезвым водителем, и подумать о том, как правильно вести себя, если кто-то будет стремиться сесть пьяным за руль. Для избежания опасных ситуаций не надо ничего другого, как твердый характер, чтобы вмешаться», - заметил полицейский.