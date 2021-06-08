Еще одна марка откажется от двигателей внутреннего сгорания

Теперь к ним присоединилась и итальянская Fiat: компания раскрыла план, согласно которому полностью откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году. При этом производитель попытается сравнять ценники электрокаров и машин с ДВС.

По планам марки, переход на электротягу запустят в 2025 году, а завершится он через пять лет. Решение последовало за выпуском электрического хэтчбека Fiat 500e – пока единственной «батарейной» модели в ее линейке. Как отметил генеральный директор компании Оливер Франсуа, идея перевести его на «зеленую» энергию появилась еще до пандемии коронавируса, так как «стало понятно, что мир больше не пойдет ни на какие компромиссы».

Какими будут следующие электромобили компании, пока неизвестно. Возможно, свет увидит серийное воплощение 3,6-метрового концепт-кара Centoventi («Сто двадцать» с итальянского), который задумывался как прототип очень дешевого электрического автомобиля со скромной батареей.