В работе крупных мировых сайтов произошли перебои

В частности, проблемы возникали с сайтами Amazon и Reddit, а также с интернет-версиями крупных американских и британских СМИ, таких как телеканала CNN, газет New York Times, Guardian, Financial Times, Independent. Не открывался и сайт британского правительства, пишет «Интерфакс».

При попытке открыть вышеперечисленные сайты возникало сообщение об ошибке 503, что указывает на проблемы с сервером. Данных о причине сбоя пока нет.