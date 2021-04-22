Картина дня: смягчение ограничений, близнецы-мошенники и грозовое предупреждение

Юферева-Скуратовски: обещания о переходе на эстоноязычное образование напоминают притчу про осла и падишаха

Сегодня с утра на всех русскоязычных порталах главной новостью была тема образования на русском языке, точнее, его перехода на эстонской к 2035 году. Премьер-министр Кая Каллас подтвердила, что задание, данное Министерству образования и науки, – составить план действий в области эстоноязычного образования – по сути является подготовкой к переходу на обучение на эстонском языке, пишет член Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски.

Раймонд Кальюлайд: через 10 лет в Эстонии получить образование на русском языке уже будет нельзя

Премьер-министр Кая Каллас, отвечая вчера вечером в Рийгикогу на запрос социал-демократов Раймонда Кальюлайда, Рийны Сиккут, Хельо Пикхоф и Эдуарда Одинца, подтвердила желание правительства Партии реформ и Центристской партии перевести русскоязычные школы на эстонский язык обучения не позднее 2035 года. Читать далее...

Журналист Bellingcat о сбитом MH17: всё подтверждает, что РФ поставила оружие

Все доказательства свидетельствуют о том, что Россия поставила оружие - ракету к самоходному зенитному комплексу (ЗРК) "Бук", с помощью которого был сбит в небе над Донбассом в 2014 году самолет "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17. Такое мнение в беседе с DW в понедельник, 7 июня, высказал журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев.

Правительство планирует в срочном порядке засекретить данные по лесам Эстонии

Законопроект о засекречивании основных данных статистической инвентаризации лесов одобрен Комиссией по окружающей среде и в среду будет вынесен на второе чтение в Рийгикогу. Читать далее...

Евродепутаты от Эстонии подали в Еврокомиссию запрос по поводу пересечения финской границы

Все избранные от Эстонии в Европейский парламент депутаты направили в Еврокомиссию совместное обращение, в котором призвали комиссию обеспечить соблюдение принципа свободного передвижения людей в ЕС и властями Финляндии. Читать далее...

В рамках операции Европола задержаны более 800 человек: участвовала и Эстония

Европейское полицейское агентство (Европол) сообщило об успешном проведении крупномасштабной операции на нескольких континентах, направленной против организованной преступности. В ходе операции в 16 странах задержаны более 800 подозреваемых. Читать далее...

В среду электричество будет дорогим: цена достигнет 255 евро за мегаватт-час

Эстонская энергетическая компания Alexela сообщает, что завтра, 9 июня, потребителям электроэнергии по биржевой цене стоит планировать свое потребление. Стоимость электроэнергии в более дорогие утренние часы достигнет 255 евро за мегаватт-час. Читать далее...

Печально известные близнецы-мошенники снова охотятся на жертв через газетные объявления

Бизнесмены-мошенники Тийт и Теэт, прославившиеся несколько лет назад благодаря программе Kanal2 "Võsareporter", снова в деле: они ищут новых клиентов через рекламу в уездных газетах. Sakala обнаружила в Эстонии несколько жертв, от которых мошенники, действуя под вымышленными именами и давая ложные обещания, получали деньги. Читать дальше...

Крупнейший в Эстонии оптовый торговец продуктами питания покупает конкурента