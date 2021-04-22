Картина дня: смягчение ограничений, близнецы-мошенники и грозовое предупреждение
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 июня.
Правительство решило, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации ослабление ограничений на COVID-19 вступит в силу в пятницу, 11 июня. Читать далее...
С пятницы будет снята большая часть коронаограничений. Однако в Эстонии есть еще несколько районов, в которых распространение вируса по-прежнему очень высокое. Кроме того, все чаще у нас выявляют индийский штамм коронавируса. Читать далее...
В настоящее время в Эстонии нет быстрого решения для ситуации, в которой арендатор-клещ поселился в жилье и отказывается возвращать собственнику его владения. Владелец не может просто так выставить арендатора на улицу. Может так случиться, что арендодатель не попадет в свою квартиру и будет вынужден при этом выплачивать долги арендатора-клеща. Читать далее...
Контора Swedbank, которая последние годы была единственным банком в городе Силламяэ, навсегда закрыла двери с 1 июня. Ровно за шесть лет до этого закрылась силламяэская контора SEB. В городе остался только банковский пункт в супермаркете Coop, где можно получить некоторые банковские услуги. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4085 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 86, то есть 2,1% от общего количества. Читать далее...
Согласно прогнозу, сегодня после полудня во многих местах ожидается гроза, которая может сопровождаться сильными осадками, порывами ветра и градом. Читать далее...
Сегодня продолжились слушания по делу об убийстве Никиты Виркунена, получившего смертельные ножевые ранения утром 22 августа прошлого года. Показания давала вторая потерпевшая и главный свидетель произошедшего – вдова Никиты Юлия Виркунен. Читать далее...
Старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Сирье Мерило оспорит оправдательный приговор бывшему министру внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузику по делу о семейном насилии. Читать далее...
Инициированный оппозиционными партиями "Отечество" и EKRE вотум недоверия министру обороны Калле Лаанету (Партия реформ) провалился. За выражение недоверие проголосовали 42 депутата Рийгикогу, против - 57. Читать далее...
Правительство при принятии дальнейших решений будет учитывать, что все критические эпидемиологические показатели в Эстонии улучшились, и уровень риска понизился с высокого (красного) до среднего (оранжевого). Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас подтвердила, что данное Министерству образования и науки задание составить план действий в области эстоноязычного образования можно считать подготовкой к переходу на образование на государственном языке. Читать далее...
Сегодня с утра на всех русскоязычных порталах главной новостью была тема образования на русском языке, точнее, его перехода на эстонской к 2035 году. Премьер-министр Кая Каллас подтвердила, что задание, данное Министерству образования и науки, – составить план действий в области эстоноязычного образования – по сути является подготовкой к переходу на обучение на эстонском языке, пишет член Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски.
Премьер-министр Кая Каллас, отвечая вчера вечером в Рийгикогу на запрос социал-демократов Раймонда Кальюлайда, Рийны Сиккут, Хельо Пикхоф и Эдуарда Одинца, подтвердила желание правительства Партии реформ и Центристской партии перевести русскоязычные школы на эстонский язык обучения не позднее 2035 года. Читать далее...
Все доказательства свидетельствуют о том, что Россия поставила оружие - ракету к самоходному зенитному комплексу (ЗРК) "Бук", с помощью которого был сбит в небе над Донбассом в 2014 году самолет "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17. Такое мнение в беседе с DW в понедельник, 7 июня, высказал журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев.
Законопроект о засекречивании основных данных статистической инвентаризации лесов одобрен Комиссией по окружающей среде и в среду будет вынесен на второе чтение в Рийгикогу. Читать далее...
Все избранные от Эстонии в Европейский парламент депутаты направили в Еврокомиссию совместное обращение, в котором призвали комиссию обеспечить соблюдение принципа свободного передвижения людей в ЕС и властями Финляндии. Читать далее...
Европейское полицейское агентство (Европол) сообщило об успешном проведении крупномасштабной операции на нескольких континентах, направленной против организованной преступности. В ходе операции в 16 странах задержаны более 800 подозреваемых. Читать далее...
Эстонская энергетическая компания Alexela сообщает, что завтра, 9 июня, потребителям электроэнергии по биржевой цене стоит планировать свое потребление. Стоимость электроэнергии в более дорогие утренние часы достигнет 255 евро за мегаватт-час. Читать далее...
Бизнесмены-мошенники Тийт и Теэт, прославившиеся несколько лет назад благодаря программе Kanal2 "Võsareporter", снова в деле: они ищут новых клиентов через рекламу в уездных газетах. Sakala обнаружила в Эстонии несколько жертв, от которых мошенники, действуя под вымышленными именами и давая ложные обещания, получали деньги. Читать дальше...
Акционерное общество Kaupmees & KO, крупнейший в Эстонии оптовый продавец продуктов питания и товаров первой необходимости и поставщик в сфере общественного питания, покупает компанию VL Holding OÜ, занимающуюся оптовой продажей продуктов питания и логистикой. Читать далее...