Картина дня: смягчение ограничений, будущее русскоязычного образования и вотум недоверия министру обороны

Новые послабления: в Эстонии очередное смягчение ограничений

Правительство решило, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации ослабление ограничений на COVID-19 вступит в силу в пятницу, 11 июня. Читать далее...

В борьбе с арендаторами-клещами у собственников связаны руки

В настоящее время в Эстонии нет быстрого решения для ситуации, в которой арендатор-клещ поселился в жилье и отказывается возвращать собственнику его владения. Владелец не может просто так выставить арендатора на улицу. Может так случиться, что арендодатель не попадет в свою квартиру и будет вынужден при этом выплачивать долги арендатора-клеща. Читать далее...

В Силламяэ закрылась последняя банковская контора

Контора Swedbank, которая последние годы была единственным банком в городе Силламяэ, навсегда закрыла двери с 1 июня. Ровно за шесть лет до этого закрылась силламяэская контора SEB. В городе остался только банковский пункт в супермаркете Coop, где можно получить некоторые банковские услуги. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 86 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4085 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 86, то есть 2,1% от общего количества. Читать далее...

Непогода движется по Эстонии: следите за перемещением грозы в режиме реального времени

Согласно прогнозу, сегодня после полудня во многих местах ожидается гроза, которая может сопровождаться сильными осадками, порывами ветра и градом. Читать далее...

Процесс по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ продолжается

Сегодня продолжатся слушания дела об убийстве Никиты Виркунена, получившего смертельные ножевые ранения рано утром 22 августа прошлого года. Читать далее...

Прокурор оспорит оправдательный приговор экс-министру Марти Куузику

Старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Сирье Мерило оспорит оправдательный приговор бывшему министру внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузику по делу о семейном насилии. Читать далее...

Вотум недоверия министру обороны Калле Лаанету провалился

Инициированный оппозиционными партиями "Отечество" и EKRE вотум недоверия министру обороны Калле Лаанету (Партия реформ) провалился. За выражение недоверие проголосовали 42 депутата Рийгикогу, против - 57. Читать далее...

Риск распространения коронавируса в Эстонии понижен до оранжевого уровня

Правительство при принятии дальнейших решений будет учитывать, что все критические эпидемиологические показатели в Эстонии улучшились, и уровень риска понизился с высокого (красного) до среднего (оранжевого). Читать далее...

Кая Каллас назвала сроки перехода на эстоноязычное образование

Премьер-министр Кая Каллас подтвердила, что данное Министерству образования и науки задание составить план действий в области эстоноязычного образования можно считать подготовкой к переходу на образование на государственном языке. Читать далее...

Юферева-Скуратовски: обещания о переходе на эстоноязычное образование напоминают притчу про осла и падишаха

Сегодня с утра на всех русскоязычных порталах главной новостью была тема образования на русском языке, точнее, его перехода на эстонской к 2035 году. Премьер-министр Кая Каллас подтвердила, что задание, данное Министерству образования и науки, – составить план действий в области эстоноязычного образования – по сути является подготовкой к переходу на обучение на эстонском языке, пишет член Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски.

Раймонд Кальюлайд: через 10 лет в Эстонии получить образование на русском языке уже будет нельзя

Премьер-министр Кая Каллас, отвечая вчера вечером в Рийгикогу на запрос социал-демократов Раймонда Кальюлайда, Рийны Сиккут, Хельо Пикхоф и Эдуарда Одинца, подтвердила желание правительства Партии реформ и Центристской партии перевести русскоязычные школы на эстонский язык обучения не позднее 2035 года. Читать далее...

Журналист Bellingcat о сбитом MH17: всё подтверждает, что РФ поставила оружие

Все доказательства свидетельствуют о том, что Россия поставила оружие - ракету к самоходному зенитному комплексу (ЗРК) "Бук", с помощью которого был сбит в небе над Донбассом в 2014 году самолет "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17. Такое мнение в беседе с DW в понедельник, 7 июня, высказал журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев.

Правительство планирует в срочном порядке засекретить данные по лесам Эстонии

Законопроект о засекречивании основных данных статистической инвентаризации лесов одобрен Комиссией по окружающей среде и в среду будет вынесен на второе чтение в Рийгикогу. Читать далее...

Евродепутаты от Эстонии подали в Еврокомиссию запрос по поводу пересечения финской границы