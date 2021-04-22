Картина дня: смягчение ограничений, будущее русскоязычного образования и вотум недоверия министру обороны
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 июня.
Правительство решило, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации ослабление ограничений на COVID-19 вступит в силу в пятницу, 11 июня. Читать далее...
В настоящее время в Эстонии нет быстрого решения для ситуации, в которой арендатор-клещ поселился в жилье и отказывается возвращать собственнику его владения. Владелец не может просто так выставить арендатора на улицу. Может так случиться, что арендодатель не попадет в свою квартиру и будет вынужден при этом выплачивать долги арендатора-клеща. Читать далее...
Контора Swedbank, которая последние годы была единственным банком в городе Силламяэ, навсегда закрыла двери с 1 июня. Ровно за шесть лет до этого закрылась силламяэская контора SEB. В городе остался только банковский пункт в супермаркете Coop, где можно получить некоторые банковские услуги. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4085 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 86, то есть 2,1% от общего количества. Читать далее...
Согласно прогнозу, сегодня после полудня во многих местах ожидается гроза, которая может сопровождаться сильными осадками, порывами ветра и градом. Читать далее...
Сегодня продолжатся слушания дела об убийстве Никиты Виркунена, получившего смертельные ножевые ранения рано утром 22 августа прошлого года. Читать далее...
Старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Сирье Мерило оспорит оправдательный приговор бывшему министру внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузику по делу о семейном насилии. Читать далее...
Инициированный оппозиционными партиями "Отечество" и EKRE вотум недоверия министру обороны Калле Лаанету (Партия реформ) провалился. За выражение недоверие проголосовали 42 депутата Рийгикогу, против - 57. Читать далее...
Правительство при принятии дальнейших решений будет учитывать, что все критические эпидемиологические показатели в Эстонии улучшились, и уровень риска понизился с высокого (красного) до среднего (оранжевого). Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас подтвердила, что данное Министерству образования и науки задание составить план действий в области эстоноязычного образования можно считать подготовкой к переходу на образование на государственном языке. Читать далее...
Сегодня с утра на всех русскоязычных порталах главной новостью была тема образования на русском языке, точнее, его перехода на эстонской к 2035 году. Премьер-министр Кая Каллас подтвердила, что задание, данное Министерству образования и науки, – составить план действий в области эстоноязычного образования – по сути является подготовкой к переходу на обучение на эстонском языке, пишет член Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски.
Премьер-министр Кая Каллас, отвечая вчера вечером в Рийгикогу на запрос социал-демократов Раймонда Кальюлайда, Рийны Сиккут, Хельо Пикхоф и Эдуарда Одинца, подтвердила желание правительства Партии реформ и Центристской партии перевести русскоязычные школы на эстонский язык обучения не позднее 2035 года. Читать далее...
Все доказательства свидетельствуют о том, что Россия поставила оружие - ракету к самоходному зенитному комплексу (ЗРК) "Бук", с помощью которого был сбит в небе над Донбассом в 2014 году самолет "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом MH17. Такое мнение в беседе с DW в понедельник, 7 июня, высказал журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев.
Законопроект о засекречивании основных данных статистической инвентаризации лесов одобрен Комиссией по окружающей среде и в среду будет вынесен на второе чтение в Рийгикогу. Читать далее...
Все избранные от Эстонии в Европейский парламент депутаты направили в Еврокомиссию совместное обращение, в котором призвали комиссию обеспечить соблюдение принципа свободного передвижения людей в ЕС и властями Финляндии. Читать далее...