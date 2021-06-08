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В июле судно Транспортного департамента начнет предварительное исследование парома «Эстония»

Паром "Эстония". ФОТО: Ly Menov

Предварительное исследование остова парома «Эстония» начнется 8 июля, сообщает Rus.ERR.

«Технические исследования включают 3D-съемку морского дна и остова. Также используем подводного робота, чтобы точнее определить местоположение повреждений», - пояснил руководитель Бюро расследований по вопросам безопасности Рене Арикас, добавив, что об этих повреждениях не было известно до выхода шведского документального сериала.

Так как у возглавляющих расследование Министерства экономики и коммуникаций и бюро нет всего специального оборудования, то было решено привлечь к работам судно EVA-316 Транспортного департамента.

По словам Арикаса, технические замеры необходимы для того, чтобы к началу основных исследований весной 2022 года получить уточненную информацию и оцифрованные чертежи.

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