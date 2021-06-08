В связи с ремонтом улицы Поска временно остановится движение трамвая номер 3

Ремонт ул. Поска в Кадриорге повлечет за собой изменения в движении общественного транспорта. С 14 по 21 июня не будет работать трамвайный маршрут номер 3, а трамваи, следующие маршрутом 1, будут направлены в объезд по направлению Копли-Тонди-Копли.

«Реконструкция улицы Поска поможет существенно улучшить городское пространство, но строительные работы причиняют временные неудобства, - сказал вице-мэр Андрей Новиков. – Мы хотим как можно меньше препятствовать движению: работы продлятся до осени, но общественный транспорт в этот период может по большей части передвигаться без затруднений. Новые решения позволят нам улучшить возможности для передвижения пешеходов и велосипедистов. Мы хотим создать современное городское пространство, но при этом будем учитывать и уникальную атмосферу исторического Кадриорга».

На период изменения движения трамваи линии 1 в направлении Тонди будут следовать по маршруту Мере пст, площадь Виру, Пярну мнт, ул. Тонди. В направлении Копли маршрут будет следующим: ул. Тонди, Пярну мнт, площадь Виру, Мере пст. Дополнительные остановки будут предусмотрены на всех имеющихся на линии трамвайных остановках; не будет остановок «Таллиннский университет», «Койдула», «Кадриорг» и «Поска».

В период изменений в схеме дорожного движения на Нарвском шоссе будут следующие дополнительные автобусные остановки: по направлению из центра города: «Хобуяама» (автобусные линии 5 и 8); временная остановка неподалеку от трамвайной остановки «Таллиннский университет» (автобусные линии 1A, 5, 8, 29, 60 и 63). По направлению в центр города: временная остановка между пересечениями с улицами Бензийни и Фильми (автобусные линии 1A, 5, 8, 29, 34A, 35, 38, 44, 51, 60 и 63).

«Хотя временные изменения в трамвайном движении влияют на привычный уклад жизни горожан, без этого, к сожалению, невозможно завершить ремонт на улице Поска, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. – Мы надеемся на понимание и надеемся на то, что дополнительные автобусные остановки позволят как местным жителям, так и посетителям Кадриорга передвигаться без затруднений. Разумеется, отремонтированная улица, которая будет готова осенью, перевешивает временные трудности».