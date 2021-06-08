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Еще одна европейская страна отменила все ограничения для туристов

Maskides reisijaid jagus lennukis ka meie ette. ФОТО: Hetlin Villak-Niinepuu

Правительство Албании отменило все COVID-ограничения для иностранных туристов, посещающих страну. Об этом пишет РБК со ссылкой на Euractiv.

Теперь для посещения Албании не нужен ПЦР-тест на коронавирус, тест на антитела, паспорт вакцинации или любой другой документ, касающийся пандемии.

Также было отменено требование о 14-дневном карантине после въезда. Туристов только призвали держаться в аэропорту на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, чтобы предотвратить распространение болезни.

По всей территории Албании находятся 29 мест с летними медицинскими центрами. Со следующей недели появится возможность делать экспресс-тесты на Covid-19.

За последний месяц в Албании резко снизилось количество новых инфекций и смертей от коронавируса. По всей стране остаются активными менее 300 случаев, а смертей не регистрируется уже несколько дней подряд. Примерно треть населения получила по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса.

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