В волости Ляэне-Нигула из-за молнии загорелся лес

По словам пресс-секретаря Ляэнеского региона Спасательного департамента, пока неизвестно, какую площадь охватывает лесной пожар. Однако известно, что пожар начался из-за грозы.

Тушение все еще продолжается. В ликвидации огня принимают участие спасательные отряды Хаапсалу, Лихула, Мярьямаа, Нымме, Ныва и Ристи, а также команда волонтеров Паливере.