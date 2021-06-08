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  • В волости Ляэне-Нигула из-за молнии загорелся лес

В волости Ляэне-Нигула из-за молнии загорелся лес

Metsapõleng. Foto on illustreeriv. ФОТО: Margus Ansu

В 18.41 Центр тревоги получил сообщение о лесном пожаре в лесничестве Ригулди волости Ляэне-Нигула.

По словам пресс-секретаря Ляэнеского региона Спасательного департамента, пока неизвестно, какую площадь охватывает лесной пожар. Однако известно, что пожар начался из-за грозы.

Тушение все еще продолжается. В ликвидации огня принимают участие спасательные отряды Хаапсалу, Лихула, Мярьямаа, Нымме, Ныва и Ристи, а также команда волонтеров Паливере.

Пожар тушат как автомобили, так и квадроциклы. Некоторое время назад к месту происшествия прибыл вертолет полиции и погранохраны, поэтому использовать дроны для измерения местности нельзя.

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