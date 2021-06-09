Пятикомнатный дом, о котором можно только мечтать, ждет новых хозяев
В живописном районе Нымме продается большой дом с дополнительным участком земли, передает Kodustiil.
В живописном районе Нымме продается большой дом с дополнительным участком земли, передает Kodustiil.
В доме, построенном в 2017 году, трудно найти недостатки, здесь тщательно продумана каждая деталь. Перед вами отличный каменный дом с классом энергопотребления C.
В доме есть гостиная, кухня, четыре спальни, ванная с туалетом и гардеробная. Помещения обогреваются системой воздушно-водяного отопления, что обеспечивает низкие затраты на коммунальные услуги в течение всего года. Дом продается со всей обстановкой.
За дом хотят получить 799 000 евро. Есть возможность купить находящийся рядом земельный участок. В этом случае общая стоимость недвижимости составит 1,15 миллиона евро.
С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.